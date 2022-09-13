نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكويت البرتقال الأصلي بطريقة ناجحة وهشة جداً وبأبسط المقادير وبطعم دايب دوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد البسكويت من أشهر الحلويات حيث أنه من الأنواع التي لا يمكن أن نستغني عنه وخاصة في المناسبات والأعياد ونظرا لتناوله بشكل كثير من قبل كل صغار السن وكذلك الكبار تقوم جميع السيدات بعمله في أي وقت، ويوجد للبسكويت العديد من الأنواع المختلفة ومن ضمن هذه الأنواع هو بسكويت البرتقال أو بسكويت الزبدة أو اليانسون أو النشادر أو بسكويت الشاي وغير ذلك الكثير، ولكن نجد أن بسكويت البرتقال من أنواع البسكويت الذي يكون مختلف في مذاقه عن باقي الأنواع فهو يتميز بطعم شهي ولذيذ يحبه كل الناس فيمكن أن يتم عمله في البيت بدلا من شرائه من المخابز. مكونات عمل بسكويت البرتقال كيلو واحد من الدقيق الأبيض المنخول.

كوبان كبيران ونصف من السكر البودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

أربع بيضات.

كوبان كبيران من السمنة البلدى.

كوب واحد كبير من عصير البرتقال.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بشر البرتقال. طريقة عمل بسكويت البرتقال نقوم بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به كوبان كبيران من السمنة البلدى وكوبان كبيران ونصف من السكر البودر ويتم تشغيل الخلاط لتجانس السمنة مع السكر وللحصول على خليط متجانس لونه فاتح.

ثم قومي بوضع أربع بيضات وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ويتم تشغيل الخلاط مرة أخرى لخفق البيض بطريقة جيدة لكي نحصل على قوام كريمي وناعم.

ويتم وضع هذا الخليط في وعاء عميق ونحضر طبق آخر ونضع به كيلو واحد من الدقيق الأبيض المنخول وربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ونضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر ويتم تقليبهم مع بعض ونضع الخليط الدقيق على خليط السمنة والسكر.

ولابد من وضع الخليط الجاف بشكل تدريجي مع الإستمرار في العجن وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بشر البرتقال وكوب واحد كبير من عصير البرتقال.

ويتم عجن جميع المكونات مع بعضها للحصول على عجينة متماسكة وطرية ونتركها قليلا حتى ترتاح ويسهل تشكيلها.

ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية وقومي بتغير صينية خبز وندهنها بالسمنة ويتم تشكيل عجينة البسكويت على حسب الرغبة.

ثم نقوم بوضع الصينية في الفرن ونتركها حتى يكون لونه ذهبي ويكون مقرمش.

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