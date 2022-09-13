نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض فوري هاتي كريم فيراند لفلي وصابونة دوف وتعالي أقولك تخلي بشرتك زي ملكات الجمال أزاي في المقال التالي

عمر شويل - جدة التعريف المثالى للجمال هو البشرة الصافية والمتفتحة والتى تسعى إليه كل الفتيات والسيدات، وسوف نقدم إليكى أقوى وأنجح الوصفات والتى تغير البشرة إلى الأفضل والأجمل، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وبدون تعب وبدون تكاليف باهظة لأن معطم مكوناتها متوفرة فى كل منزل وبأسعار بسيطة جدا وكل هذا من خلال خلطة خلطة مكونة من كريم فيراند لفى وصابونة دوف وعصير الليمون والجيلاتين والنشا، وفيما يلى نعرض كيف تصنعين هذه الوصفة الممتازة التى تخلص الوجه من البقع الداكنة والتصبغات التى تسببها حرارة الشمس الساخنة، وإستخدام الكريمات الباهظة الثمن التى تعمل على تفتيح الوجه وبعد فترة يزيد من سواد البشرة، وتنظيف الوجه بالصابون الصناعى الذي يسبب فى ظهور بقع التى تجعل البشرة سمراء اللون لذلك يجب إستخدام وصفة كريم فيراند لفلي وصابونة دوف. وصفة كريم فيراند لفلي وصابونة دوف لتبييض الوجه أربعة ملاعق كبيرة الحجم من كريم فيراند لفلي

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من مبشور صابونة دوف

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم الجيلاتين

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الماء

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من السكر

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الخيار خلطة كريم فيراند لفلي وصابونة دوف لتبييض الوجه فى البداية نحضر وعاء مناسب ثم نضع به السكر والجيلاتين والماء ثم نرفعه على نار هادئة ثم يتم الخلط حتى تتداخل جيدا.

ثم نرفعه من على النار ونضيف إليه كريم فيراند لفلي ومبشور صابونة دوف وعصير الليمون والنشا وعصير الخيار ثم يتم خلط جميع هذه المكونات مع بعضها البعض.

ثم نبدأ بتوزيع خلطة كريم فيراند لفلي وصابونة دوف على الوجه ويتم توزيعها برفق وبشكل دائري حتى لا تجرح البشرة.

ثم نتركها لمدة لا تقل عن خمسة وثلاثون دقيقة، وبعد ذلك يتم غسل البشرة بالماء الفاتر ثم يتم تمرير قطعة من الثلج حتى يتم غلق المسام.

وسوف تلاحظين تفتيح لا مثيل له، وتلاحظين أيضا نضارة ونعومة البشرة بإستخدام وصفة كريم فيراند لفلي وصابونة دوف الرهيبة التى لها نتائج مبهرة.

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