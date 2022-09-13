نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوكيز سهل واقتصادي بأسرع طريقة وبمذاق لذيذ وروعة وشهي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كوكيز سهل واقتصادي ، من أنواع المخبوزات السهلة اللذيذة والشهية، والذي يحظى بإقبال الكثير، ويعشقه الصغار والكبار أيضًا، حيث يقبل الكثير على شرائه جاهز من متاجر البقالة، ولكن قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بطريقة سهلة، وسريعة، حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيره بسهولة في المنزل، كما أنه يحتوي على مكونات غنية بالقيمة الغذائية، ومفيدة من الناحية الصحية أيضًا، كما يمكنكم تناولها على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب أو القهوة، كما يمكنكم تقديمها للضيوف، فهي فاخرة وجذابة أيضًا، كما يمكن للأطفال أن يتناولونه في المدرسة، كما يمكنكم تجربة كرات السميد بالكاكاو وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كوكيز سهل واقتصادي بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات كوكيز سهل واقتصادي

يتكون كوكيز سهل واقتصادي من مكونات تكسبها مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

125 جم سكر.

100 مل زيت.

250 جم زبادي.

بشر ليمون.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

250 جم سميد.

200 جم جوز الهند.

للتزيين

سكر بودر.

ملعقة كبيرة حبيبات شوكولاتة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كوكيز سهل واقتصادي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيض والسكر والملح وبشر الليمون والزيت، ثم نقلب جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف الزبادي ونقلب جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف السميد وجوز الهند ونقلب بالمضرب اليدوي حتى يختفي الدقيق.

بعد ذلك نضيف البيكنج بودر ونقلب بالملعقة حتى نحصل على عجينة طرية.

ثم نضيف حبيبات الشوكولاتة ونقلب بالملعقة حتى تتجانس العجينة.

ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة.

بعد ذلك نشكل العجينة إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم، ثم نضغط على الكرات قليلًا ونرصهم في الصينية ونباعد بينهم.

ثم نوزع على وجه القليل من السكر.