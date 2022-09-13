النشا والحليب كنز عظيم: سيزيل سواد سنين ويجعلك بنت 14 عام فوري2022

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عمر شويل - جدة معنا اليوم النشا والحليب كنز عظيم ، حيث يعد الكريم القنبلة في التفتيح والترطيب للوجه وأي منطقة في الجسم فاعليته أحسن من الكريمات الباهظة الثمن سوف يجعل البشرة والجسم ينور لأنه يحتوي على مكونات هائلة في التفتيح السريع بس مش تفتيح وبس بل ترطيب عالي جدا ومعالجة الخطوط من البشرة والجسم فهو وحده يكفي عن كل ماسكات سواء التفتيح أو الترطيب و يشد البشرة ومحاربة التجاعيد هذا الكريم هو متعدد الاستخدامات فهو قنبلة في مجال التفتيح والجمال اليوم من خلال موقع ثقفني سوف نتعرف علي عمل النشا والحليب كنز عظيم الكريم الرائع في تبييض البشرة والجسم بشكل مبهر2022.

مكونات عمل النشا والحليب كنز عظيم لتبييض البشرة بشكل مبهر والحصول علس نتائج فورية

سوف نتعرف علي مكونات الكريم مكونات سهلة وموجود في كل مكان للحصول علي افضل نتائج وهي كما يلي:-

١ملعقة من النشا.

١ملعقة من دقيق الأرز.

١ملعقة من زيت الزيتون.

١ملعقة من العسل.

نصف كوب من الحليب.

ربع ملعقة صغيرة من الجلسرين

ربع ملعقة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير

سوف نتعرف اليوم علي طريقة تحضير الكريم القنبلة بطريقة سهلة وبسيطة وهي كالاتي:-

نحضر وعاء نظيف ونضعه على النار ونضع بداخله ١ملعقة من زيت الزيتون ثم نضع عليه ١ملعقة من النشا و٢ملعقة من دقيق الأرز ونقلب جيدا لمدة دقيقة. ثم نضع عليه نصف كوب من الحليب ونقلب حتى يصبح الخليط سميك قليلا. ثم نطفئ النار ونأخذ الخليط ونضع عليه ربع ملعقة الجلسرين ونقلب ثم زيت اللوز الحلو ونقلب . بعد ذلك نضع ملعقة العسل ونقلب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس. ثم نأخذ الخليط ونضعه في الثلاجة حتي يتمسك من نصف ساعة إلي ساعة.

طريقة الاستخدام

اليوم سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كما يلي:-