نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك النشا لتفتيح الوجه ووصفات توحيد لون البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم ماسك النشا لتفتيح الوجه، فنحن دومًا ما نكون بحاجة إلى تطبيق ماسك لتفتيح البشرة وللتخلص من آثار التعرض إلى الشمس خاصةً في ساعات الظهيرة، أو بعد المصيف، كذلك للتخلص من آثار الحبوب، التي تظهر على شكل بقع، لذا يتوجب تفتيح لونها على الفور وتوحيد لون البشرة، بحيث تبدو مشرقة، وخاصةً أن تلك الماسكات تحتوي على مكونات تجعل البشرة أكثر نضارة إلى جانب النشا الفعالة في تفتيح البشرة.

ماسك النشا لتفتيح الوجه

إذا كنت بحاجة لوصفة تفتح البشرة وفي نفس الوقت ترطبها للغاية، فتكون وصفة العسل والنشا اختيار ملائم، بحيث نصنع مزيج من ملعقة من العسل مع ملعقة ونصف من النشا، ونوزع الخليط على البشرة ونتركه لمدة ربع ساعة، ثم يزال بالماء، ونستخدم ماء الورد من خلال وضع القليل منه على قطنة وتمريرها على الوجه، حتى تغلق مسام البشرة مما يجعلنا نتجنب ظهور الحبوب.

وصفة النشاء وبياض البيض

لتحضير ماسك النشا لتفتيح الوجه في المنزل أنتِ بحاجة إلى ملعقة صغيرة من النشا مع بياض بيضة واحدة، وما عليكِ إلا صنع خليط من كلاهما مع ضمان أن يمتزجوا جيدًا، ويفرد الخليط على البشرة باستخدام فرشاة الماسكات، ويغسل بعد أن يجف الماسك على البشرة.

ماسك النشا لتوحيد لون البشرة

ضعي معلقة كبيرة من النشا مع معلقتين من الزبادي وملعقة صغيرة من عصير الليمون، فالثلاث مكونات يعملوا بكفاءة عالية خاصةً فيما يتعلق بتفتيح الوجه، ونفرد الماسك على البشرة لمدة نصف ساعة قبل إزالته، ويمكنك تكرار الخطوات مرتين أسبوعيًا.

ماسك النشا والحليب البودر

نضع كميات متساوية من النشا والحليب البودر، بمقدار ملعقة كبيرة من كلاهما، ولجعل الخليط يمتزج بسهولة وفي نفس الوقت إضافة مكون فعال أخر للوصفة، نبشر البطاطس أو نخلطها جيدًا للحصول على قوام ناعم، ثم نضيفها إلى المكونات الأخرى، ونضعها على الوجه لمدة 20 دقيقة، ونستخدم الماء لإزالة الماسك.

ماسك النشا والكركم لتفتيح البشرة

إصنعي بنفسك ماسك تفتيح البشرة باستخدام أكثر المكونات فاعلية في التفتيح مثل النشا بمقدار ملعقتين منها، مع نصف ملعقة من الكركم المطحون، وأيضًا ملعقتين من عصير الليمون، وملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم مع ملعقة كبيرة من ماء الورد، وكل ذلك يوضع في وعاء واحد لخلطهم جميعًا، ثم نضع الخليط الناتج على البشرة لمدة نصف ساعة، وتمتعي ببشرة أفتح، وخاصةً مع الاستمرار على تطبيق الوصفة مرة واحدة فالأسبوع.