نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ألم نهائيا.. بملعقة فازلين تخلصي من شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إزالة الشعر الزائد نهائيا بالفازلين ، توجد اكثر من طريقة لإزالة الشعر الزائد من الجسم، لكن بعض هذه الطرق مؤلمه للغاية وبعضها غير فعال كما إنه لا يترك المكان ناعم، لذا قد تقوم بعض السيدات بالقيام بعمل جلسات الليزر لكنها مكلفة للغاية، ولا يفضلها البعض، لكن الطرق الطبيعية هي الأكثر فاعلية وأمانا، لذا يتجه إليها الكثير من السيدات، ومن هذه الطرق؛ إزالة الشعر الزائد نهائيا بالفازلين، يدخل الفازلين في العديد من التركيبات ومستحضرات التجميل الطبيعية، كما إنه معروف بفوائده منذ القدم، يفضل الكثير من الفتيات استخدامه على الشعر والبشرة.

إزالة الشعر الزائد نهائيا بالفازلين

يمكنك تحضير وصفه إزالة الشعر الزائد نهائيا من خلال بعض المكونات البسيطة منها:

نصف ملعقه كبيره من الفازلين.

٣ معالق كبيرة من اللبن البودرة.

ملعقة صغيرة من الكركم الناعم.

ملعقة كبيرة من الحمص المطحون.

طريقة التحضير والاستعمال

للحصول على بشرة ناعمة بعد إزالة الشعر عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة التالية:

نحضر إناء ونضع به جميع المكونات الجافة ونخلطهم جيداً.

نضع الفازلين ونقلب جيدا حتى الحصول على قوام سهل الفرد.

نفرد الخليط على الشعر باتجاه نمو الشعر.

يترك الخليط على البشرة لمدة حوالي عشرة دقائق او حتى يجف تماما.

نزيل الشعر بعكس اتجاه نمو الشعر.

يغسل المنطقة بالماء الفاتر.

يفضل استخدام هذه الطريقة مرة في اليوم للحصول على افضل نتيجة.

يفضل رش القليل من النشا على المكان المراد ازاله الشعر منه قبل ازاله الشعر.

فوائد الفازلين للبشرة

يحتوي الفازلين على العديد من الفوائد، ومن اهم هذه الفوائد بأنه يوفر عليك عناء وتكلفة الذهاب الى صالونات التجميل، وله العديد من الفوائد الاخري منها: