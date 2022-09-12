مقشر الشفايف الرهيب لتقشير الجلد الميت من الشفايف وتوريدها طبيعي في دقائق

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عمر شويل - جدة طريقة تقشير الشفايف وتوريدها، يعد تقشير الشفاه يزيل الجلد الميت من الشفاه ويقوم بترطيبها، حيث تعد الشفاه من الأشياء التى يجب الاهتمام بها وجعلها أكثر نعومة وترطيب ويمكن استخدام بعض المكونات لجعل الشفاه باللون الوردى، ومن أفضل المكونات التي تساعد على ترطيب وتقشير الشفاه هو الفازلين، حيث يعد من المكونات المفيدة والآمنة لاحتواء على بعض من الزيوت الطبيعية مثل زيت البرافين وغيرها، ويقوم أيضا الفازلين بتوريد الشفاه وهذا ما سوف نتحدث عنه في هذا المقال هو تقشير الشفاه وتوريدها. طريقة عمل وصفة تقشير الشفاه بالفازلين والسكر المكونات:- ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من السكر. خطوات الاستخدام:- في بوله صغيرة نقوم بخلط الفازلين مع العسل الأبيض وعليه زيت الزيتون.

يضاف اليهم السكر ثم نقوم بخلط المكونات حتى تصبح خليط قوامه كريمي.

ثم نقوم بوضع الخليط على الشفاه ويترك لمدة ٢٠ دقيقة ثم يشطف بالماء الفاتر.

تستخدم هذه الوصفة مرتين أسبوعياً. وصفة الفازلين وزيت الزيتون لتقشير الشفاه المكونات:- ملعقة من الفازلين.

ملعقتين من السكر.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زبدة الكاكاو. خطوات التحضير:- في وعاء صغير نقوم بخلط الفازلين مع زيت الزيتون وزبدة الكاكاو.

نضيف السكر إلى باقي المكونات وتمزج جيداً حتى يصبح لدينا خليط ناعم.

نقوم بفرك هذا الخليط على الشفاه ويدلك بحركات دائرية لمدة نصف دقيقة ويترك على الشفاه لمدة نصف ساعة.

نغسل الشفاه من الخليط بالماء ونقوم بتكرار هذه الوصفة يومان أسبوعياً. طريقة لتوريد الشفاه بعد التقشير اولا: خليط ماء الورد مع العسل:- نقوم بتحضير ملعقة من العسل مع قطرات من ماء الورد ثم نقوم بوضع المكونات في بولة صغيرة ونقوم بمزجها جيدا.

ثم نقوم بوضع المزيج على الشفاه عن طريق التدليك برفق.

يستخدم هذا الخليط يومياً حتى نحصل علي شفاه وردية. ثانياً: البنجر:- يساعد البنجر على توريد الشفاه بشكل فعال، حيث نقوم بتقطيع البنجر إلى قطع متوسطة ويوضع داخل الثلاجة.

نقوم بإحضار قطعة من البنجر البارد ونقوم بفرك الشفاه بها لبضعة دقائق وتترك على الشفاه لمدة ٢٠ دقيقة ثم يتم غسلها جيدا.

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