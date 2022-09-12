نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك نشا وخل مش هتصدقي هيعمل ايه لبشرتك هتصغري وتبيضي وهتبقي بياض القشطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عالجي مشكلات البشرة المختلفة عن طريق إستخدام الوصفات الطبيعية التي يكون لها القدرة على التخلص من تلك المشكلات بشكل آمن وصحي بدون اي اضرار على البشرة حيث تعتبر من المشكلات الشائعة التي تواجه العديد من الفتيات هي مشكلة إسمرار البشرة ووجود حب الشباب بها ووجود البقع الداكنة والهالات السوداء وغيرها من المشكلات الاخرى، ولكن نلاحظ الكثير من الفتيات يسعون للحصول على وجه ابيض كالحليب لان البشرة البيضاء هي من افضل انواع البشرات التي تجعل الفتيات يظهرون بشكل جميل وجذاب، وتتعدد الخلطات والوصفات المستحضرات التي تستخدم في تفتيح البشرة ولكن البشرة من اكثر اجزاء الجسم حساسية لذلك علينا دائما بإستخدام الوصفات الطبيعية التي لها القدرة على تبييض الوجه بدون اي اضرار، وتعتبر من افضل الخلطات التي تعمل على تبييض الوجه وهي النشا حيث يعتبر النشا من المكونات التي تعمل على تبييض البشرة بشكل سريع. مكونات عمل النشا والخل لتبييض البشرة ملعقة واحدة كبيرة ونصف من النشا.

خمسة ملاعق كبيرة من الخل الابيض.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد. طريقة عمل النشا والخل لتبييض البشرة عليكي بتحضير طبق متوسط الحجم وضعي به ملعقة واحدة كبيرة ونصف من النشا وضيفي خمسة ملاعق كبيرة من الخل الابيض وضيفي ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وملعقتان كبيرتان من ماء الورد وعليكي بتقليب تلك المكونات جيدا.

بعد تقليب ودمج هذه المكونات ببعضها جيدا عليكي اولا بغسل البشرة بالماء الفاتر حتى تصبح نظيفة ثم قومي بتجفيفها وعليكي بعد ذلك بوضع تلك الخلطة الجبارة على بشرتك واتركيها حتى تجف او لمدة خمسة وثلاثون دقيقة.

بعد مرور تلك الوقت قومي بغسل الوجه بالماء البارد، وكرري أستخدام تلك الخلطة ثلاث مرات في كل إسبوع وخلال خمسة عشر يوم فقط سوف تلاحظين البشرة البيضاء التي ترغبين بها وتصبح بشرتك بيضاء خالية من المشكلات تماما لذلك ننصح دائما الفتيات بإستخدام تلك الخلطة للتمتع بالنتائج الجبارة.

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