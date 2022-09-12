نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة الجلد الميت من القدمين وتنظيفها من أي قشور وتنعيمها بمقشر منزلي قوي وفعال في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الطبيعي تتواجد القشور والتشققات في القدمين لان تلك التشققات تتسبب في ظهور القدمين بشكل غير مقبول، حيث تلجأ العديد من هؤلاء الفتيات إلى الذهاب إلى بعض المراكز الخاصة بالتجميل وهي التي تعمل على إستخدام الباديكير وهو عبارة عن إناء كبير محتوي على كمية من الماء الدافئ وبه كمية من الخل وعصير الليمون والملح ويقونون بترك القدمين لمدة ساعة او اكثر حتى تصبح إزالة القشور في القدمين سهلة وبسيطة ويقومون الكثير من الناس بإزالة والتخلص من للقشور عن طريق إستخدام الة حادة مثل الموس وتعتبر تلك الطريقة من الطرق التي تسبب جروح بالغة لذلك علينا بإستخدام الوصفات الطبيعية التي يكون لها القدرة على التخلص من تلك القشور، ويعد الخل الابيض من اقوي الخلطات التي تساهم في التخلص من القشور والتشققات في القدمين. مكونات عمل الخل لتقشير وتنظيف القدمين ربع كوب من الخل الابيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من الملح الابيض.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كيبيرتان من الفازلين الطبي.

خمسة ملاعق كبيرة من السكر. طريقة عمل الخل لتقشير وتنظيف القدمين احضري اولا طبق وضعي به ربع كوب من الخل الابيض وضيفي به ثلاث ملاعق كبيرة من الملح وضيفي خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما.

بعد ذلك عليكي بإضافة ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي وضيفي خمسة ملاعق كبيرة من السكر وعليكي بالتقليب مرة اخرى حتى تتجانس تماما.

بعد إعداد وتحضير تلك الخلطة عليكي بغسل القدمين اولا بالماء الساخن ثم قومي بتجففيها وعليكي بوضع تلك الخلطة الجبارة على القدمين وعليكي اثناء وضع تلك الخلطة ان تقومي بفرك القدمين جيدا بهذه الخلطة.

بعد الفرك الجيد قوني بترك تلك الخلطة على القدمين لمدة ساعة واحدة او اكثر ثم قومي بفرك القدمين من تلك الخلطة مرة اخرى ثم قومي بغسل القدمين مرة اخرى بالماء البارد جيدا وإستخدمي بعد ذلك الفازلين الطبي على القدمين كمرطب.

كرري إستخدام وصفة الخل مرة في كل إسبوع لضمان الحصول على قدمين بالشكل الذي ترغبين به.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إزالة الجلد الميت من القدمين وتنظيفها من أي قشور وتنعيمها بمقشر منزلي قوي وفعال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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