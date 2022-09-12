نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار تدميس الفول الجاهز طريقة عمل الفول المدمس في البيت بطعم زي الزبدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تدميس الفول، يعد الفول المدمس من أهم الوجبات التي تحتوى على قيمة غذائية متكاملة لاحتوائها على البروتين، يقدم الفول المدمس في الكثير من الأوقات يقدم يومياً على الفطور ويقدم أيضا كوجبة سحور في شهر رمضان المبارك لأنه يساعد على تحمل الصيام طوال اليوم، ويمكن تدميس الفول في المنزل بطريقة مثل الأسواق ولكن أكثر نظافة وأمان، يمكن تحضير الفول بأكثر من طعم يمكن إحضار بالطماطم أو بالزيت الحار والليمون والشطة، في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تدميس الفول وطريقة تحضيره كوجبة لذيذة شهية. طريقة تدميس الفول بالمنزل المكونات:- نصف كيلو من فول التدميس.

شرائح من الليمون.

ثمرة طماطم متوسطة.

ثمرة بصل متوسطة.

٢ فص ثوم.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

ربع كوب من العدس الأصفر.

ربع كوب من الأرز أو القمح.

ماء ساخن لتدميس الفول. طريقة التحضير:- نقوم أولا بنقع الفول في الماء لمدة من ساعة إلى ساعتين ثم نقوم بشطفه والتخلص من ماء النقع.

نقوم بنقع العدس لمدة ربع ساعة ثم يصفي جيدا.

نقوم بإحضار الدماسة ونقوم بإضافة الفول بداخلها ثم نحضر الطماطم وتقطع إلى أرباع وتوضع مع الفول.

نضيف إليهم شرائح الليمون ونقوم بتقطيع البصل إلى أرباع ويضاف إلى الفول وعليهم فصوص الثوم والكركم.

ونقوم وضع العدس المنقوع على المكونات وعليهم الأرز بعد غسله جيدا.

نقوم بإضافة الماء الساخن للفول حتى يغطى المكونات ثم نقوم باغلاق الدماسة.

ترفع الدماسة على نار هادئة جدا وتترك حتى ينضج الفول تماماً مع التقليب من وقت لآخر حتى لا يلتصق الفول في قاع الدماسة.

بعد ذلك يرفع الفول من على النار بعد التسوية ويترك حتى يبرد تماماً.

نقوم بإحضار أكياس بلاستيكية خاصة بالثلاجة ونضيف إليها الفول المدمس ونقوم بغلقه ووضعه في الفريزر لحين التقديم. طريقة تحضير الفول بالزيت الحار والليمون المكونات:- كيس من الفول المجهز.

ملعقتين كبيرتين من الزيت الحار.

عصير ليمونه.

رشه شطة.

رشه ملح.

رشه من الكمون. طريقة التحضير:- نقوم بتسخين الفول في وعاء على النار ثم يسكب في طبق التقديم ويوضع عليه الزيت الحار.

نضيف عليه الليمون والشطة والملح والكمون ونقلب جيدا حتى يصبح جاهز للتقديم.

يقدم الفول مع الطعمية والباذنجان والخبز البلدي أو الشامي الطازج.

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