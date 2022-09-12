نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طريقة لتطويل الرموش بشكل طبيعي 3 مرات للحصول علي رموش اطول في المقال التالي

عمر شويل - جدة من منا لا يرغب في الحصول على مظهر رموش طويلة بشكل طبيعي دون الحاجة إلى استخدام الماسكارا حيث يمكن أن تغير الرموش المظهر بالكامل، وإذا كنت ترغب في الحصول عليها لفترة طويلة دون الحاجة إلى وضع الرموش الصناعية ولإضافة كثافة لرموشك، هناك حلول طبيعية يمكن أن تساعدك على إطالة رموشك وحواجبك وتحفيز نموها بشكل طبيعي بين عشية وضحاها.هذه المستحضرات سهلة التحضير وستثبت قيمتها إذا قمت بتطبيقها يوميًا معنا اكتشفي هذه المستحضرات الخمسة المبنية على منتجات طبيعية لتنمية الرموش.

1) إكليل الجبل لتطويل الرموش

يعتبر إكليل الجبل حليفًا قيمًا لجمال الرموش ، حيث ثبت أنه يحفز نمو الشعر. يساعد تطبيق إكليل الجبل على الرموش في تعزيز نمو الرموش ويمكن أيضًا منع تساقط الرموش والشعر. يساعد إكليل الجبل على تعزيز الدورة الدموية. بالإضافة إلى ذلك ، فهو غني بمضادات الأكسدة التي تحفز نمو ألياف الشعر.

لهذا التحضير ، ستحتاج إلى 3 أغصان من إكليل الجبل الطازج وكوب من زيت الأطفال خذ أغصان إكليل الجبل واهرسها حتى تحصل على عصير، واخلط العصير مع زيت الأطفال جونسون بمجرد أن يصبح الخليط جاهزً ، ضعيه على رموشك بأصابعك وقم بالتدليك لبضع ثوان قبل تركه طوال الليل

2) زيوت نباتية لتعزيز نمو رمش العين

الزيوت الأساسية فعالة جدًا في تعزيز نمو رمش العين وتحفيز نمو الشعر تعمل الزيوت أيضًا على تقوية وتقوية الشعر والرموش. يمكنك أيضًا استخدام الزيوت الأساسية للحفاظ على نضارة وجهك.

لهذا المستحضر ، سوف تحتاج إلى المكونات التالية:

1 ملعقة طعام زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة زيت لوز

1 ملعقة طعام زيت جوز الهند

امزج الزيوت وصبها في وعاء أو وعاء صغير. ضعي المزيج على رموشك باستخدام فرشاة أو فرشاة رمش. لمعرفة النتيجة ، يمكنك استخدام أداة تجعيد الرموش قبل وضع الماسكارا. لاحظ أن زيت جوز الهند يساعد على تقوية بصيلات الشعر بفضل حمض اللوريك.

3) زيت الخروع لنمو رمش العين

زيت الخروع يثخن رموشك وحتى حاجبيك. هذا الزيت غني بحمض الريسينوليك الذي يساعد على نمو الشعر وكذلك الرموش والحواجب ؛ يسمح في نفس الوقت بتقوية بصيلات الشعر. لاستخدامه ، ما عليك سوى استخدام قطعة قطن مبللة بهذا الزيت وضعيها على الرموش في المساء قبل الذهاب إلى الفراش. اتركيه طوال الليل ثم اغسلي وجهك بالكامل عند الاستيقاظ. إذا قمت بتطبيق هذا الزيت لمدة شهر ، فسترى تأثيرًا شديدًا على رموشك.

ومع ذلك ، يجب توخي الحذر لمنع دخول زيت الخروع إلى العين ، وفي هذه الحالة ، اشطفهما على الفور.

4) الفازلين لتحفيز نمو رمش العين ومقوي للرموش

لهذا المستحضر ، ستحتاج إلى ما يعادل ملعقة كبيرة من الفازلين وبضع قطرات من زيت البابونج امزج كل شيء وطبق الخليط الناتج بفرشاة. اتركي علاج الرموش هذا طوال الليل ثم اشطفيه عند الاستيقاظ عند تنظيف وجهك. الفازلين ليس منتجًا معجزة ، لكن تأثيره المرطب يجعل رموشك تبدو مجعدة وأكثر سمكًا. إذا كنت لا تعرفهم ، فإليك 4 نصائح تعتمد على الفازلين لتعزيز جمالك.

5) مستحضر الصبار لرموش كثيفة

لإطالة الرموش وجعلها أكثر امتلاءً ، إليك وصفة فعالة للحصول على تأثير مضمون للرموش الصناعية. سوف تحتاج:

نصف كوب من جل الصبار

5 قطرات من زيت الخروع

قطرة واحدة من زيت فيتامين هـ

1 فرشاة رمش نظيفة

امزج جميع المكونات في وعاء حتى تحصل على محلول متجانس وقم بتطبيق المستحضر باستخدام فرشاة رمش كل ليلة قبل النوم. بفضل الصبار المرطب والغني بفيتامين E وزيت الخروع الذي يحتوي على حمض الريسينوليك ، ستحصلين على مظهررائغ بعد بضعة أسابيع.