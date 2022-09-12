نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مخلل الخيار المقرمش بطعم شهى وملح مضبوط في أسرع وقت في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة مخلل الخيار المقرمش بطعم شهي وملح مضبوط وأيضا مكونات بسيطة وخطوات سهلة جدا للحصول على مخلل لذيذ يحافظ على لونه الشهي ويبقى متماسك القوام تعد المخللات بجميع أنواعها من المقبلات الشهية التي دائما وما زالت تتواجد على الموائد العربية بجانب الأطباق الرئيسية مع العلم أن المخللات لها بعض الأضرار عند تناولها لمدة طويلة خاصة عند مرضى ضغط الدم ومرضى الأملاح وحصى الكلى لذللك من الأفضل تناولها بجانب كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم للتخلص من الأملاح الزائدة من خلال هذا المقال سوف اعرض عليكم طريقة سهلة لعمل مخلل الخيار. مكونات الخيار المخلل 2 كيلو خيار بلدي من الحبة الرفيعة.

الثوم كمية حسب الرغبة وتكون فصوص صحيحة ومقشرة كما (يمكن الاستغناء عنها). محلول التخليل: ملعقة كبيرة طعام ممسوحة ملح خشن أو ملح بحري خالي من اليود لكل كوب من الماء.

ملعقة طعام مملوءة سكر ملعقة.

ملعقة صغيرة من الخل أو مقدار نصف كوب خل ابيض.

الماء حسب حاجة المخلل في حال أن كان الماء نظيفا وليس به أي شوائب يمكن استعمال مباشرة وفي حالة إذا كان الماء غير نظيف يمكن غليه ليتعقم وتركه حتى يبرد بدرجة حرارة الغرفة. نكهة الخيار: نصف ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة ناعم لإعطاء لون اجمل ونكهه للخيار المخلل.

قرون فلفل اخضر حار.

نصف ملعقة صغيرة فليفلة حمراء مطحونة.

مرطمانات التخزين: يفضل الزجاجية مغسولة ومجففة تماما من الماء لذات غطاء محكم. طريقة تحضير الخيار المخلل نأتي بحبات الخيار ثم تقطع من الطرفين في حال تسريع عملية التخليل. أو أحداث وخزات قليلة في جسم كل خياره أو يمكن ترك الخيار في حالة دون تقطيع الأطراف. أو عمل وخز في حالة عدم الرغبة في التحليل السريع وهذا من الأفضل. نأخذ حتبات الخيار واحده تلو الأخري ونقوم بتعبئتها في الوعاء المناسب مع حبات الثوم. تحضير محلول التخليل: نحضر وعاء الخيار ونملؤه بالماء بالتدريج حتى يغمر الخيار بالماء مع الانتباه إلى عدم ملء الأناء بشكل كامل وترك مساحة للخل. وبعد نفرغ الماء في وعاء اخر عميق وبعد نضيف عليه الملح حسب ما هو ذكر في المكونات أعلاة (ملعقة كبيرة ممسوحة من الملح الخشن لكل كوب ماء). نعود ونضيف السكر والتوابل المذكورة سابقا في المكونات وبعد نصب محلول التخليل فوق وعاء الخيار ومن ثم نغلق الأناء غلقا جيدا. ثم نعود ونقلب المرطمان من أعلي لأسفل (الغطاء لأسفل) لكي يتم التخلص من الهواء. وبعد مرور ساعتين أعيده إلى وضعه الطبيعي لعده أيام في المطبخ جانبا حتى تتم عملية التخليل. من الأفضل حفظه في الثلاجة بعد انتهاء عدد أيام التخليل في حالة أن تم فتح واستخدامه حتى لا يفسد.

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