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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه سهله وبسيطه لعمل مخلل الزيتون بالمنزل مثل أشهر المعامل في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة سهلة وبسيطة لعمل مخلل الزيتون الأخضر بالمنزل وبما إننا فى موسم الزيتون ومنتشر الليمون أيضاً بكثره فها متوفرين بالأسواق ويوجد الزيتون بكميات كثيره وبأشكال وألوان متعدده فيوجد الأخضر والأسود والخد الجميل ويتميز بسعره البسيط الذى يرضى جميع الطبقات فالزيتون من الثمار المفيده فيمكن تخزينه لأكثر من عام كما أن شجر الزيتون من الشجر المعمر الذى يدوم لسنوات عديده وينتج ثمار كثيره مما يشجع لزراعته كما أنه مشروع مربح سواء مخلل أو طازج أو شجر.
طريقه سهله وبسيطه لعمل مخلل الزيتون بالمنزل مثل أشهر المعامل
فهو يتم عصره ويستخرج منه زيت الزيتون المفيد للقلب والمعده ويخلص الجسم من السموم المتراكمه به كما أن له فوائد كثيره فى إنقاص الوزن فهو مزود بفيتامين( د ، ك ) بالإضافه الى توافر عنصر الزنك والكالسيوم الذى يحتاج إليهم الجسم فيجب عدم خلو المنازل من الزيتون والزيت أيضا لأنه صيدليه كامله داخل المنزل
طريقة عمل الزيتون المخللالمكونات
- 2 كيلو من الزيتون الأخضر.
- كيلو ليمون فريش.
- نصف كيلو من الفلفل الأخضر الحار.
- كوب عصير الليمون.
- ملح حسب الرغبه.
- ماء معقم للتخليل سبق غليه ونتركه حتى يبرد.
- برطمان محكم الغلق للتخليل.
- كوب من زيت الذره أو زيت الزيتون.
طريقة التحضير
- لعمل مخلل مميز ذو مذاق جيد يجب إحضار لكل كيلو زيتون نصف كيلو من الليمون الأخضر الطازج وربع كيلو من الفلفل الحار ليعطي جوده عاليه فى المذاق.
- يفضل أن يكون ثمار الزيتون ذات حجم كبير ليعطى نتيجه أفضل يتم نقع الزيتون لمده ثلاث أيام فى كميه وفيره من الماء مع مراعاة تغيير الماء مرتين إلى ثلاث مرات فى اليوم حتى نتخلص من المراره الموجوده به.
- يتم غسل الزيتون جيداً ويتم وضعه داخل البرطمان، قومي بغسل حبات الليمون والفلفل الحار وأتركيهم جنباً.
- فى إناء كبير يوضع الماء مع الملح ويقلب جيدا حتى نحصل على محلول ملحي مظبوط.
- نقوم بعصر كميه من الليمون وإضافتها للماء مع تقطيع باقى كميه الليمون إلى نصفين ووضعه جزء منه مع المحلول .
- ضعي طبقة كبيرة من حبات الزيتون والليمون وضيفي قرون الفلفل الحار ثم ضعي طبقة أخري من الزيتون وكرري العملية.
- صبي المحلول الملحي حتي يغطي حبات الزيتوون تماماً وضيفي قشور الليمون كنوع من الحماية والتعفن.
- صبي نضيف الزيت للحفاظ عليه من أى فطريات بعض الناس تقوم بوضع الخل ولكنه يقلل من عمر المخلل لأنه يساعد على التسويه فيجب أستخدام فى حالة أن نكون محتاجين المخلل فى وقت قليل فيجب وضعه فى وقت الطوارئ فقط.
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