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عمر شويل - جدة طريقة سهلة وبسيطة لعمل مخلل الزيتون الأخضر بالمنزل وبما إننا فى موسم الزيتون ومنتشر الليمون أيضاً بكثره فها متوفرين بالأسواق ويوجد الزيتون بكميات كثيره وبأشكال وألوان متعدده فيوجد الأخضر والأسود والخد الجميل ويتميز بسعره البسيط الذى يرضى جميع الطبقات فالزيتون من الثمار المفيده فيمكن تخزينه لأكثر من عام كما أن شجر الزيتون من الشجر المعمر الذى يدوم لسنوات عديده وينتج ثمار كثيره مما يشجع لزراعته كما أنه مشروع مربح سواء مخلل أو طازج أو شجر.

طريقه سهله وبسيطه لعمل مخلل الزيتون بالمنزل مثل أشهر المعامل

فهو يتم عصره ويستخرج منه زيت الزيتون المفيد للقلب والمعده ويخلص الجسم من السموم المتراكمه به كما أن له فوائد كثيره فى إنقاص الوزن فهو مزود بفيتامين( د ، ك ) بالإضافه الى توافر عنصر الزنك والكالسيوم الذى يحتاج إليهم الجسم فيجب عدم خلو المنازل من الزيتون والزيت أيضا لأنه صيدليه كامله داخل المنزل

طريقة عمل الزيتون المخلل المكونات

2 كيلو من الزيتون الأخضر.

كيلو ليمون فريش.

نصف كيلو من الفلفل الأخضر الحار.

كوب عصير الليمون.

ملح حسب الرغبه.

ماء معقم للتخليل سبق غليه ونتركه حتى يبرد.

برطمان محكم الغلق للتخليل.

كوب من زيت الذره أو زيت الزيتون.

طريقة التحضير