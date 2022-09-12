نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار عمل خبز الصاج بطريقة بسيطة وسهلة في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد خبز الصاج من أسهل وأسرع الخبز الشهية، حيث يعد مكونات خبز الصاج من أسهل مكونات التى يتم تحضيرها في البيت، كما يوجد الكثير من أنواع الخبز ولكن هذا النوع من الخبز يعد من أفضل أنواع الخبز لدى الكثير من الناس خاصة فى الآواني الأخيرة، حيث أنه يتم استخدام الخبز في سندوتشات الكويت والشاورما، كما يتميز خبز الصاج بمذاق لذيذ وسهولة في التحضير، كما أن طريقة تحضير خبزالصاج غير مكلف ومكوناته متوفرة فى كل منزل، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل خبز الصاج بطريقة سهلة وبسيطة خطوة بخطوة فيالمنزل ولذلك من خلال هذه المقال. طريقة عمل خبز الصاج المكونات: ثلاثة أكواب من الدقيق الابيض المنخول .

رشة صغيرة من ملح الطعام .

كوب ونصف من الماء الفاتر .

أثنين ملعقة كبيرة من الزيت .

ملعقة واحدة كبيرة من السكر الأبيض .

ملعقة ونصف من مسحوق الخميرة الفورية . طريقة التحضير : الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء كبيرة الحجم ثم ضعي فيه كوب من الماء الفاتر مع ملعقة كبيرة الحجم من السكر ثم بعد ذلك ضعي ملعقة ونصف من مسحوق الخميرة الفورية وبعد ذلك قومي بتقليب المكونات جيداً وبعد ذلك اتركهم الخليط جانباً لمدة خمس دقائق . الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بإحضار إناء متوسط الحجم قومي بعد ذلك بوضع ثلاثة أكواب من الدقيق الابيض المنخول مع رشة صغيرة من ملح الطعام وبعد ذلك ضيفي ملعقة من السكر ثم نقوم بتقليب المكونات جيداً مع بعضهم البعض . الخطوة الثالثة قومي بعد ذلك بسكب خليط الخميرة على خليط الدقيق السابق وبعد ذلك قومي بعجن الخليط جيداً حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض . الخطوة الرابعة قومي بعد ذلك بترك العجينة جانباً حتى ترتاح قليلًا ثم بعد مرور الوقت قليلاً وبعد ذلك قومي بتقطيعها إلى كرات متوسطة الحجم حتى نقوم بفردها بإستخدام النشابة على شكل خبز أو على شكل دائرة . الخطوة الخامسة قومي بعد ذلك بتركها جانباً مرة آخرها حتى تختمر جيداً ثم قومي بإحضار مقلاة متوسطة الحجم ثم نقوم بتسخين الخبز على نار متوسطة وبعد ذلك قومي بوضع الخبز واحدة تلو الآخر وقومي بتقليب الخبز سريعاً على الجانب الآخر حتى ينضج الخبز جيداً . الخطوة السادسة قومي بعد ذلك بإخراج الخبز من على النار ويمكن أستخدام الخبز في حشوة بالنوتيلا أو الشاورما أو الكريب قدميه إلى افراد أسرتك .

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