6 حبات على الريق تخلصك من دهون البطن والجسم في 3 أيام بدون حرمان وتحدى

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عمر شويل - جدة ما هي فوائد الحبهان للتخسيس وحرق دهون الجسم ، الحبهان للتخسيس، سؤال يطرحه كثير من الناس متسائلين هل يتم استخدام الحبهان لتخسيس الجسم أم لا، وما هي فوائد الحبهان، هل علينا استخدامه أم لا؟

ما هي فوائد الحبهان للتخسيس وحرق دهون الجسم

قد يجهل الكثير من الأشخاص أهمية الحبهان في التخسيس وحرق دهون الجسم .

وصفه الحبهان للتخسيس وحرق دهون الجسم

ما عليك سوى إحضار بضع من بذور الحبهان والماء وغليهم ثم تصفيتهم وشربهم، ويمكن إضافة الشاي أو القرفة أو القرنفل وإضافة القليل َمن العسل للتحلية،

وتم إثبات أن الحبهان يساعد على تنقيه الجسم من الأملاح الزائدة وذلك عن طريق إدرار البول.

من فوائد الحبهان أيضا مساعده الكبد في التخلص من السموم فيجعل الجسم في حاله مثاليه ويرفع مستوى الحرق في الجسم وبالتالي يساعد في التخسيس.

إذا كنت لا تستخدم الحبهان في أكلك أو شربك فعليك أن تعيد النظر في هذه المسألة

وصفه الحبهان للتخسيس وحرق الدهون

يعتبر الحبهان من أكثر الوصفات الطبيعية الفعالة في تخسيس الجسم وحرق دهون البطن والأرداف

مكونات وصفه الحبهان للتخسيس

ملعقة واحدة صغيرة من الحبهان المطحون .

مقدار ملعقة واحدة صغيرة من المرمرية .

ملعقة وحدة صغيرة من الكمون المطحون .

مقدار ملعقة واحدة صغيرة من الزنجبيل .

1 ملعقة صغيرة من المرمرية الجافة .

ملعقة واحدة صغيرة من الشاي اخضر .

1 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة .

ملعقة واحدة صغيرة من قشر الرمان المطحون .

1 ملعقة صغيرة من بذر الكتان المطحون .

مقدار خل تفاح للعجن .

طريقة تحضير واستخدام وصفه الزنجبيل للتخسيس

نحضر وعاء ونضع به كل المكونات الجافة مع بعضها .

ونقلبهم جيداً حتى يتجانسوا تماماً، ثم نضيف خل التفاح بالتدريج حتى تصبح عجينة متماسكة .

نشكل الوصفة على شكل كرات صغيرة مثل أفراص الدواء .

ونرصها في صينية ثم ندخلها في الفريزر حتى تتجمد.

وأخيراً تناول واحد أو اثنين يومياً على الريق، سوف تلاحظ الفرق في تخسيس الجسم وحرق الدهون .

يجب الاستمرار عليها لفتره حتى نحصل على النتيجة المطلوبة في تخسيس ونحت الجسم .

وصفه الحبهان للتخسيس

أولاً نحضر الحبهان ونقوم بتقشيره ونخرج الحبوب منه .

نحضر وعاء ونضع به كوب ماء وننقع به قشور الهيل والحبوب لمدة ليله كاملة .

بعد ذلك تناول المشروب على الريق عند الصحيان من النوم على معدة فارغه .

كما يجب عدم تناول أي شي بعد مشروب الحبان على الأفل نصف ساعه .

للحصول على الفرق في تخسيس الجسم يجب الانتظام عليه لمدة لا تقل عن 3 أشهر .

ما هي فوائد الحبهان للتخسيس؟

يعتبر الحبهان أو كما يقول بعض الناس الهيل، يعتبر من أشهر التوابل التي تتميز برائحتها القوية والنكهة الجميلة،

يوجد نوع من الناس يحب شرب الحبهان بمفرده فقط ومنهم من يضيفه إلى الشاي أو أي مشروب آخر، لما له من فوائد كثيره نعرضه عليكم في هذا المقال وهي:

يخلو الحبهان من الكوليسترول.

يحتوي على البروتين والكربوهيدرات.

يمد الجسم بالطاقة.

يساعد على رفع الحرق في الجسم .

. يسهل عمليه الهضم.

يحتوي على فيتامينات ومعادن مفيدة للجسم.

يحتوي على الألياف.

يقلل من اضطرابات الأمعاء.

يساعد على تنقية الجسم من السموم.

يقي من سرطان القولون.

يعتبر من أهم مضادات الاكتئاب .

يعمل الحبهان على حرق دهون الجسم ونسف الدهون .

يقلل الغثيان.

نظرا لسهولة الحصول على الحبهان فهو يعتبر الخيار الأمثل عند التفكير في عمل مشروب للتخسيس .

وفي نهاية المقال نتمنى أن نكون قد استطعنا أن نشرح لكم بعض من فوائد الحبهان للتخسيس وللجسم بصفه عامه ونتمنى من الجميع أن يستخدمونه.