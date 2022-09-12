نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفرى واقلى البطاطس بهذه الطريقة بدون استعمال زيت واستمتعى بالطعم المقرمش في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر البطاطس من أكثر الخضروات المتداولة فى أنحاء العالم كله، رغم أنها تحمل بعض الأضرار الصحية إذا تناولت بطريقة غير صحيحة مثل قليها فى الزيت، فمن الممكن أن نجعله أكثر صحة للجسم، فهو يعد مصدر كبير لفيتامين سى والالياف والمنغنيز، والنحاس، فإن عملية القلى تقلل من هذه العناصر الغذائية، عادة تقدم مقليه ومهروسه ومشويه ومطبوخه، فالعديد منا يحملون بعض الأمراض الصحية التى لا تتناسب هذه الطريقة لقلى البطاطس، لذلك نقدم لكى الحل الامثل للاستفادة من القيمة الغذائية والمذاق الطيب للبطاطس عن طريق إعدادها بالماء فى طريقه سهله لطهو البطاطس وجعلها مقرمشه ولذيذه جدا بدون اى اضرار صحيه، هذه الطريقة ممتازه جدا لمرضى السكر والقلب واللذين يعانون من السمنة المفرطة، والحصول على الفوائد الصحية والفيتامينات والمعادن الثمينة التى توجد داخل البطاطس، اهما خفض الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا والعنايه بالبشره ونقائها، سرعة عملية الهضم، تقليل نسبة الالتهابات التى يصاب بها الجسم، تعالج الإمساك المزمن، بناء العضلات، الشعور بالشبع والراحة بعد تناولها، فقدان الوزن الزائد، تقليل حدوث الاصابه بالسرطان، تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، تقوية العظام والمفاصل، لهذا نقدم بإعدادها بهذه الطريقة للاستماع بطعمها اللذيذ وفوائدها المتعددة، عليكى متابعة هذا الموضوع لتعلم قلى البطاطس بدون زيت وتناولها كوجبه صحيه مغذية ومشبعة .

الكثير منا لا يعروفون الطريقة الصحيحة لقلى البطاطس بدون اضافة زيت لهذا نقدم أسرع واسهل طريقة صحية لعمل البطاطس المقلية بدون استهلاك اى مواد دهنية تسبب فى امراض القلب وانسداد الشرايين وزيادة الوزن انها طريقة جديدة تستخدم فى المطاعم العالمية ويمكن تحضيرها فى وقت قصير وتقديمها للعائله بقرمشه وطعم لذيذ .

طريقة قلى البطاطس بدون زيت

مقادير قلى البطاطس بدون زيت ;

لتر من الماء المغلي

نصف كيلو من البطاطس

ملعقة زيت زيتون او زيت نباتي حسب الرغبة

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة من الزعتر

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة من الثوم البودر

طريقة تحضير البطاطس المقليه بالماء

أولا نقوم بغسل البطاطس ونقطعها أصابع، ثم نقوم بوضعها داخل الماء المغلي لمدة خمس دقائق فقط ثم نقوم بتصفيتها جيداً ونتركها تجف لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك يتم إضافة زيت الزيتون والزعتر والثوم والملح والفلفل والنشا واى توابل متاحه لديكى، ثم نضعها داخل صنيه غير لاصقة وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 20 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي الفاتح المحبب لدى الجميع، ثم نخرجها تقدم مع الكاتشب أو الجبن المطبوخ، أو الهريسه حسب الذوق وبالهنا والشفا .