نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الشوكولاتة بجوز الهند في البيت بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر حلى ‏الشوكولاتة بجوز الهند من الحلويات اللذيذة التي يقبل على تناولها الجميع الصغار والكبار، كما أن طريقة التحضير حلى الشوكولاتة بجوز الهند الباونتي ‏تتميز بأنها سهلة وبسيطة وغير مكلفة ولا تحتاج إلى وقت ولا مجهود طويل، والآن قدمي إلى أسرتك أسهل وأطيب حلى الشوكولاتة بجوز الهند الباونتي في البيت بطريقة لا تحتاج إلى وقت ولا مجهود، ولقد اشتهرت شوكولاتة جوز الهند الباونتي أصبحت حديث الجميع، وكما ‏تتميز بأنها تمتلك طعم لذيذ وشهي للغاية وهي تعتبر من الحلويات التي يمكن أن تقدميها في أى وقت أو في المناسبات أو في السهرات، وحيث تتميز بمذاقها اللذيذ وشكلها الرائع ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة، وسوف نقدم لكم الان طريقة عمل حلى الشوكولاتة بجوز الهند الباونتي بطريقة سريعة وسهلة ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل شوكولاتة بجوز الباونتي المكونات: كوب ونصف من الحليب مكثف .

كوب من شوكولاتة سائلة بيضاء .

كوب من شوكولاتة سائلة سوداء .

أربع أكوب من جوز الهند الأبيض الناعم المبشور .

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت .

رشة من ملح الطعام .

كوب واحد من السكر البودرة .

قطع أثنين جبن .

ملعقة كبيرة من السمن .

كوب ونصف من الماء المغلي . طريقة التحضير : ‏ الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء الخلاط الكهربائي أو المضرب اليدوى وضعي فيه الحليب مع السكر البودرة في ‏ ثم بعد ذلك ضيفي إليهم الجبن مع السمن وضيفي الماء المغلي واخلطيهم جيداً بالمضرب اليدوي حتى تذوب السمن جيداً . الخطوة الثانية قومي بإحضار وعاء صغير ثم بعد ذلك نسكب فية الخليط السابق ثم نحفظ الحليب في الثلاجة حين وقت الاستخدام . الخطوة الثالثة قومي باحضار وعاء كبير ثم ضيفي فيه الحليب المكثف مع جوز الهند ورشة من الملح وبعد ذلك قومي بتقليبهم جيداً معا حتى تتماسك المكونات سوياً . الخطوة الرابعة قومي بتشكيل العجينة على حسب الرغبة بواسطة القطاعة أو باستخدام اليد وبعد ذلك قومي بتوزيعهم على الصينية مبطنة بالداخل بورقة زبدة . الخطوة الخامسة قومي بوضع الصينية في الثلاجة لمدة نصف ساعة تقربياً وبعد ذلك قومي بإحضار الشوكولاتة ثم قومي بتقطيع جوز الهند حسب الرغبة ثم ابدئي بغمسها في الشوكولاتة باستخدام الشوكة . الخطوة السادسة قومي بوضع شوكولاتة جوز الهند الباونتي علي ورق الزبدة ثم نضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتي تتماسك ونخرجها ‏ وبعد ذلك قدميه بالهناء والشفاء .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الشوكولاتة بجوز الهند في البيت بكل سهولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.