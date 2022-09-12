5 طرق فعالة للتخلص من الملح الزائد في الطعام في ثانية واحدة

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عمر شويل - جدة احيانا الكثير من السيدات تواجهه مشكلة اثناء الطهي وهي الملح الزائد او الشطة في الطعام وخاصة بعد الانتهاء منها فلا يوجد لديك وقت حتى تقومي بتحضير وصفة اخرى وايضا يصبح تكلفة باهظة إذا قمنا بالتخلص منه وتحضير وجبات اخرى ولكن في هذا المقال سنعرض لكي طرق للتخلص من الملح الزائد او الشطة دون التخلص من الطعام. مكعبات الجزر والبطاطس للتخلص من الملح الزائد: الجزر والبطاطس ينزعون الملح الزائد من الطعام لانهما يحتويان على نسبة من السكر فيمكن اضافة مكعبات من الجزر او البطاطس المقشرة الى الطعام ونتركهم لمدة نصف ساعة ثم نقوم بنزعها فهذه طريقة جيدة لنزع الملح الزائد من الطعام. السكر الابيض للتخلص من الملح الزائد في الطعام: السكر من الحلول السحرية الذي يزيل الملح الزائد من الطعام فيمكنك اضافة ملعقة كبيرة من السكر اثناء طهى الطعام فانه يتعادل مع الملح فيقلل نسبة تواجد الملح في الطعام بدرجة كبيرة فتضعي ملعقة سكر واحدة ولن تشعري بمذاقها داخل الوجبة. الحليب والزبادي للتخلص من الملح الزائد: الحليب والزبادي مكونان يعملان على التخلص من الملح الزائد عن طريق وضع ملعقة منهم على الطعام وخاصة إذا كان الطبق من اللحوم. الخبز الجاف والبقدونس للتخلص من الملح الزائد: إذا كان يوجد لديك خبز ضعيه على الطعام اثناء الطهي وعند تمام النضج يمكن ازالته من الوجبة فهذا يساعد على التقليل من كمية الملح في الطعام، وايضا يمكن اضافة كمية من البقدونس المفروم الى الوجبة حتى يتم التعادل مع الملح فيقلل نسبته في الطعام. الليمون والخل للتخلص من الملح الزائد: يمكن اضافة شرائح من الليمون الى الطعام حيث انه يتعادل الحامض مع المالح فتحصل على طعم معقول نسبيا ثم اضافة بعض التوابل التي تجعل للطعام طعم مميز، وايضا يمكن اضافة بعض من قطرات الخل الى الطعام الذي يوجد به ملح زائد حتى يتم التخلص من الملح الزائد. الماء للتخلص من الملح الزائد في الطعام: اضافة الماء يقلل من نسبة الملح الزائدة في الطعام وخاصة في الشوربة او السلطة هذه طريقة فعالة جدا.

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