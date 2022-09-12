نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا سيجعل شعرك ناعم وحرير من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا، الشعر الناعم هو مظهر جمال كل سيدة فالشعر الخشن يؤثر على مظهرها ويجعلها تشعر بالإحراج، لذلك يبحثون عن الوصفات الطبيعية التي تساعدهم في فرد الشعر دون تعرض للتلف، فمن المواد الطبيعية المعالجة للشعر وتساعد على فرد الشعر وتنعيمة النشا، وأيضاً يحافظ على لمعان الشعر فيجب البعد عن استخدام كريمات فرد الشعر من الكيراتين والبروتين لأنة يتلف الشعر من كثرة استخدامه.

الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا

المكونات

3 ملاعق من النشا.

كوب من الماء.

4 ملاعق من العسل الأبيض.

2 ملاعق من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام

عليك إحضار وعاء ووضع النشا مع الماء على النار مع التقليب حتي تحصلين على عجينة، ثم قومي بتسخين زيت جوز الهند، قومي بإضافة زيت جوز الهند والعسل إلي خليط النشا حتي تحصلين على عجينة متجانسة، عليك ترك الخليط جانباً حتي يبرد قليلاً، عليك توزيع الخليط على الشعر بالكامل وهو جاف، يترك الخليط على الشعر من 30إلي 40 دقيقة، ثم قومي بغسل الشعر جيداً بالماء الدافئ.

الوصفة السحرية فرد الشعر الخشن بالنشا

المكونات

كوب من جوز الهند.

ملعقتان من زيت الزيتون.

4 ملاعق من عصير الليمون.

3 ملاعق من النشا.

طريقة التحضير والاستعمال

عليك تقليب المكونات جيداً مع بعضهم ووضعها على نار هادئة حتي تحصلين عن مزيج كريمي، قومي بتوزيع الخليط على الشعر وتركه لمدة ساعتين، وعليك تغطية شعرك بغطاء الشعر ثم عليك غسل شعرك جيداً بالماء الفاتر وشامبو مناسب مع نوعية شعرك، عليك تكرار هذه الوصفة مرتين أو ثلاثة في الأسبوع للحصول على نتيجة فعالة.

النشا لفرد الشعر وتنعيمة من أول استعمال

تساعد المواد الطبيعية على فرد الشعر وتنعيمة بشكل سريع بدل من استخدام كريمات تحتوي على مواد كيميائية ضارة.

المكونات

نصف كوب من حليب جوز الهند.

ملعقتان من النشا.

فرشاة.

طريقة التحضير والاستخدام

عليك خلط المكونات جيداً مع بعضهم، ثم قومي بتوزيع الخليط على الشعر من الجذور حتي الأطراف، اتركي الخليط على الشعر لمدة ساعة ثم قومي بغسل شعرك جيداً بالشامبو والماء الفاتر وستساعد الوصفة على فرد وتنعيم الشعر.