ب كوب لبن ساخن هعلمك طريقة عمل كيكة الحليب الساخن هشه وقطنية في 10دقائق بس

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عمر شويل - جدة كيكة الحليب الساخن هشه وقطنية في 10دقائق بس، تعد كيكة الحليب الساخن أو المغلي من أروع أنواع الكيك وألذه في الطعم بالاضافة إلى شكلها الرائع الهش وملمسها المرن يمكن إعدادها كنوع من الحلوى بعد الوجبات أو تعد للتقديم على وجبة الإفطار أو العشاء مع بعض المشروبات الساخنة أو العصائر و سوف نوضح عمل كيك الحليب المغلي بطريقة سهلة وبمكونات متوفرة. كيكة الحليب الساخن هشه وقطنية سوف نقدم لكم طريقة سهله لعمل كيكة الحليب بمكونات موجودة في بيت المكونات خطوات التحضير نحضر وعاء مناسب ونضع به الدقيق بعد نخله ونضيف إليه كمية البيكنج بودر والملح ونخلط الجميع جيدا.

نقوم بوضع البيض في وعاء عميق وتخفق باستخدام المضرب اليدوي أو الكهربائي حتى يزداد حجمه قليلا

نضيف إلى البيض الفانيليا والسكر ونستمر بالتقليب باستخدام المضرب.

ثم نضيف الزيت تدريجيا مع الاستمرار في الخفق حتي يصبح القوام كريمي ويصبح لونه فاتح جدا.

نبدأ بإضافة خليط الدقيق ملعقة ملعقة بشكل تدريجي مع الاستمرار في التقليب والعجن باستخدام المضرب حتى الحصول على خليط متجانس.

نضع الحليب داخل وعاء مناسب للوضع على النار ونضيف إليه مقدار الزبدة ورفعه على النار حتى يغلي تماما ثم نقوم باضافته بشكل مباشر تدريجيا على الخليط السابق مع التقليب بالمضرب حتى تمام التجانس والوصول إلى خليط مرن.

نحضر صينية فرن مدهونة بالزيت أو مفروشة بورق الزبدة ونضع بها خليط الكيك.

ندخله الفرن المحمى على درجة الحرارة 180 درجة لمدة من نصف ساعة إلى 40 دقيقة و نختبرها عن طريق عود خشبي رفيع للتأكد من تمام النضج.

نخرجها من الفرن ونتركها تهدأ قليلا ثم نقلبها علي سطح شبكي أو منخل سلك أو طبق تقديم مسطح.

يمكن تزيينها بالصوص المفضل مثل صوص الشوكولاتة أو صوص الفراولة حسب الرغبة أو تقطع وتقدم سادة مع الشاي بالحليب أو القهوة أو عصير البرتقال.

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