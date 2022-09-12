نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيس كريم بيتي صحي بالموز والكاجو بدون سكر أو حليب في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تريدين عمل أيس كريم بيتي لأطفالك؟ أظن أن الإجابة نعم وذلك لأن الأطفال في الغالب يحبون تناول الأيس كريم طوال أشهر الصيف لما له من قدرة كبيرة على الترطيب والإنعاش في الحر بالإضافة إلى طعمه اللذيذ. ولأن كل أم تريد توفير كل ما هو صحي لأطفالها ولأسرتها فهي تفكر دائمًا في إعداد الوصفات الصحية لهم. وفي مقالة سابقة كنا عرضنا لكم عدة طرق لعمل الأيس كريم المنزلي وكانت تلك الوصفات تحتوي على السكر والحليب أو كريمة الخفق. لكن الجديد في وصفتنا الجديدة أننا سنستخدم أنواع من الفواكه والمكسرات كما سترون معنا. مقادير الأيس كريم الصحي البيتي 500 جرام موز.

4 حبات من التمر الطري.

15 حبة من الكاجو.

ثلث كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نصف كوب من الكاكاو الخام الغير محلى. طريقة عمل أيس كريم بيتي بالشوكولاتة والموز لتحضير أيس كريم بيتي صحي ولذيذ علينا القيام في البداية بتجهيز الموز ربما من اليوم السابق.

قشر الموز وقطعه إلى شرائح مدورة ثم ضع كل الكمية في إناء مناسب للتجميد وضعه في الفريزر حوالي 6 ساعات.

عند الإعداد اخرج الموز من الفريزر ضع كمية الكاجو في كوب من الماء حوالي عشر دقائق.

بعد ذلك يصفى الكاجو من الماء ويوضع في محضرة الطعام أو الخلاط المخصص للثلج ومعه ثلث كوب من الماء وكذلك الفانيليا واخفقهم حتى تحصل على حليب الكاجو.

بعد ذلك يتم إضافة الكاكاو الخام والتمر الطري بعد تقطيعه وابدأ في الخفق من جديد حتى تذوب كل المكونات بداخل بعضها.

ثم قم بإضافة الموز المثلج وشغل الخلاط ثواني ثم قم بإيقافه وقلب الخليط بداخله وشغله ثانية وهكذا حتى يختلط الموز المثلج مع باقي المكونات بشكل كامل ويصبح لديك قوام أيس كريم ناعم.

عند ذلك اسكب الخليط في أي إناء مناسب على سبيل المثال قالب الإنجليش كيك ووزعه بداخله بالتساوي. كما يمكنك تزيينه بقطع من الكاجو أو الشوكولاتة حسب الرغبة.

غطي القالب بطبقة من الاسترتش وضعه في الفريزر حتى يتماسك 5 ساعات أو ليلة كاملة حسب الوقت لديك.

وقبل التقديم يخرج من الفريزر ويقطع بملعقة الأيس كريم ويقدم بالهناء والشفاء.

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