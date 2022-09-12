نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخلصي من دهون البطن عبر اتباع تلك الخطوات.. والنتائج مذهلة في خلال شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخلصي من دهون البطن التي تؤرق عليك حياتك، وتزعجك إلى حد الاكتئاب، ويسعى الكثير من النساء للحصول على قوام ممشوق، وقد يعاني الكثير منهن في اتباع أنظمة عديدة، لكن لا تأتي تلك الأنظمة ثمارها، ولعل ذلك بسبب اتباع العشوائية المنظمة، وبحسب صحيفة البيان، فإن الفواكه تحتوي على مغذيات من شأنها ضبط الوزن بحسب الخبيرة في علم التغذية «بلانكا جارسيا»، ونوجز في موقعكم «ثقفني» أهم وأبرز الأفكار التي تساعدك على التخلص من دهون البطن في وقت قياسي.

1- تخلصي من دهون البطن بتناول فطائر دقيق اللوز والفراولة

وبحسب «البيان»، فإن خبير التغذية جاك بارون من شبكة أينشتاين للرعاية الصحية، ينصح بتناول فطائر دقيق اللوز والفراولة على الفطور. وذلك لأن استبدال دقيق القمح، يضمن لك الحفاظ على مستوى منخفض من الكربوهيدرات، مع محتوى بروتين مرتفع يضمن الشبع لساعات. وبذلك يمنعك من تناول أي طعام غير صحي.

هذا بالنسبة لدقيق اللوز، وأما بالنسبة للفراولة الطازجة، فإنها لا تؤدي لرفع نسبة السكر في الدم، وهو أمر في غاية الأهمية، لأن الأنسولين الزائد يحفز جسم الإنسان على التخزين للدهون وعدم حرقها.

2- القرفة والتفاح مع وجبة شوفان

وتتميز وجبة الشوفان مع القرفة والتفاح، بكونها تحتوي على سعرات حرارية قليلة، وذلك لأن الشوفان الدافئ، إذا تم إضافة عدد من شرائح التفاح إليه، فإنه يصبح حلو المذاق. كما أنه بإضافة القرفة التي هي مضاد للعديد من الالتهابات، تكون الوجبة قد استكملت 95% من العناصر الغذائية المشبعة للإنسان.

3- تخلصي من دهون البطن عبر الحمص

يحتوي الحمص على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، وهذا يجعله منجم من البروتين والألياف النباتية. وهما ذات أهمية كبيرة في إنقاص وزن الإنسان. لا سيما حرق دهون البطن.

والحمص ملئ بالألياف، حيث أن كل ملعقة من الحمص بها 1 جرام من الألياف، مما يجعل وجبة الحمص الخفيفة أكثر إشباعاً. ويقول خبير الأغذية «كوتون»، إن الألياف مفيدة لصحة القلب، وتساعد في هضم الطعام، وتقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني. «موقع Real Simple».

فالحمص هو مصدر جيد للبروتين النباتي، وبحسب موقع «health line»، فإن الحمص يوفر ما يقرب من 8 جرامات من البروتين لكل وجبة، مما يجعله أكثر جاذبية لزيادة الطاقة وتناوله في وجبة الإفطار لزيادة الطاقة. وتجنب آلام الجوع، والإفراط في الطعام طوال اليوم. كما أنه يمكن إضافة البروكلي للحمص، مما يضاعف كمية البروتين النباتي.

4- زبدة الفول السوداني والموز

يمكن بدء اليوم غذائيا، بتناول هذا السندويتش الرائع من زبدة الفول السوداني، ويا حبذا، إذا كان رفيق زبدة السوداني مجموعة من شرائح الموز، يا له من مذاق حلو؛ إن زبدة الفول السوداني توفر كمية من البروتين والدهون الصحية الرائعة، وشرائح الموز توفر المعادن الأساسية لجسم الإنسان. وتوفر الألياف والفيتامينات، وتلغي الحاجة إلى المربى السكرية.

5- سمك السالمون

إنه لشيء رائع حقاً، أن تعلم أن تناول وجبة من سمك السالمون على الإفطار، يعمل على التخلص من دهون البطن. هذا بالإضافة إلى كونه أحد الأطعمة اللذيذة، خاصة لأنه يحتوي على الدهون الصحية، وأحماض أوميجا 3 وفيتامين D، والحديد.

وختاماً، فإن خلاصة القول، للتخلص من دهون البطن، فإنه عليك اتباع نظام غذائي سليم وصحي، وخاصة فيما يتعلق بوجبة الإفطار، فهي الوجبة الأساسية. التي يعتمد عليها جسم الإنسان طوال اليوم. وعليك بتناول العصائر المليئة بالبروتين في وجبة الإفطار أيضا. والزبادي، والكثير الكثير من الفواكه المتاحة أمامك.