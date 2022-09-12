نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السينابون في المنزل بأفضل طريقة زي الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر السينابون من أفضل المعجنات الهشة المشهورة التي يعشقها الكبار والصغار، ويقبلون دائما على شرائها من محلات الحلويات حيث أن السينابون يتميز بمذاقه الشهي واللذيذ الذي لا يقاوم، لذلك يفضل كثير من الأمهات التوفير وتحضير السينابون لأفراد العائلة في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة وموجودة في البيت بدلا من شرائها من الخارج، ويحتوي السينابون على قيم غذائية عالية. مقادير عمل عجينة السينابون في المنزل أربعة أكواب من الدقيق الأبيض

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم

كوب واحد من اللبن الدافئ

اثنين من البيض كبير الحجم

ملعقة واحدة صغيرة من الملح

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا

ست ملاعق كبيرة من الزبدة الذائبة

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة الفورية

ملعقة واحدة صغيرة من القرفة المطحونة طريقة عمل عجينة السينابون في المنزل أولا نضع اللبن في وعاء ونقوم بتدفئته، ثم نضعه في وعاء الخلاط الكهربائي، ثم نقوم بإضافة ملعقة السكر والخميرة ونقوم بخلطهم قليلا مع بعضهم البعض.

ثم نترك الخليط لمدة خمس دقائق حتى تتفاعل الخميرة، ثم نضيف إليهم الزبدة والفانيليا والبيضتين والسكر مع خلطهم جيدا مع بعضهم البعض.

بعد ذلك نضع الدقيق المنخول في وعاء ونضيف إليه الملح والقرفة ونقلبهم حتى يمتزجوا مع بعضهم البعض جيدا.

ثم نضيف خليط البيض والخميرة إليهم ونقوم بعجن المكونات مع بعضها البعض حتى تتكون لدينا عجينة كبيرة ناعمة ومتماسكة.

بعد ذلك نضع العجينة على سطح ناعم مرشوش بقليل من الدقيق ونقوم بعجن العجينة جيدا باليد لمدة خمس دقائق.

ثم نقوم بإحضار وعاء كبير مدهون بالزيت ونضع به العجينة ونغطيها بفوطة ونتركها لمدة ساعة.

ثم نقوم بتقطيع العجينة إلى عشر قطع متساوية في الحجم ونقوم بفردها على سطح مستوي ونحشيها بالقرفة أو الحشو الذي نرغب به ونلفها.

بعد ذلك نضع قطع السينابون في صينية مدهونة بقليل من الزيت، ثم نقوم بتسخين الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، ونضع الصينية في الفرن ونتركها حتى تنضج.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونضع قطع السينابون في أطباق التقديم ونقدمها، وبالهنا والشفاء.

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