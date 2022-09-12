نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البسبوسة المكرملة للشيف فاطمة أبو حاتي بأحلى طعم مثل المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة البسبوسة المكرملة من الحلويات الشرقية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، وتتميز البسبوسة بطعمها اللذيذ ومذاقها الطيب، حيث أنها تتنوع طرق إعدادها منها بسبوسة بالقشطة وبالمكسرات، ومنها السادة ومنها بسبوسة بجوز الهند وكل طريقة تختلف عن الأخرى باختلاف الأذواق على حسب الرغبة، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل البسبوسة في المنزل على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي.

البسبوسة المكرملة للشيف فاطمة أبو حاتي

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل البسبوسة المكرملة حيث أن مكوناتها بسيطة وليست مكلفة، وتتمثل المكونات من الآتي:

كيلو دقيق سميد.

نصف كيلو من السمن.

كوب متوسط الحجم من اللبن حليب السائل.

مقدار نصف كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من العسل الجلوكوز.

كوب من السكر الأبيض.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على ألذ بسبوسة مكرملة حيث المذاق اللذيذ؛ فهي من الطرق البسيطة التي لا تستهلك وقت ولا مجهود في عملها، وتتمثل هذه الخطوات في التالي: