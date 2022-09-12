أسهل طريقة لعمل الارز باللبن السريع بطعم احلى من المحلات كريمي وسر الوش المكرمش

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الارز باللبن السريع، نحتاج دائما في فصل الصيف تحديدا تناول الكثير من الحلويات الباردة الخفيفة على المعدة والهضم وهذا لكى تساعد على الترطيب وعدم الشعور بالجو الحار، ومن أحلي الأطباق الحلوى التي تتميز بطعمها الكريمي والغنى و اللذيذ جدًا هو الأرز باللبن فهو من أشهر الحلويات المصرية التي لابد من تواجدها في منيو جميع المطاعم وهناك الكثير من المحلات التي تتخص فقط في أطباق الأرز باللبن، وهناك أكثر من طريقة لعمل الأرز باللبن منها البارد و الساخن، ولكننا اليوم من خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل الأرز باللبن السريع الكريمي و اللذيذ جدًا وسر الوش المكرمش مثل المحلات والمطاعم. مقادير الأرز باللبن السريع نصف كوب أرز مصري.

لتر حليب.

كوب الا ربع سكر او حسب الرغبة.

2 كوب ماء.

ملعقة كبيرة نشا نذوبها في ربع كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة قشطه او يمكن استبدالهم بالكريم شانتيه بودر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا. طريقة الارز باللبن السريع في البداية نقوم بوضع 2 كوب من الماء في إناء على النار ونتركها حتى تغلي.

في ذلك الوقت نقوم بغسل الأرز الأرز بالماء الجاري (نغسل الأرز فقط لا نقوم بنقعه).

عندما تغلى الماء نقوم بسكب الأرز المغسول ونقلبه ونتركه على نار متوسطة حتى يتشرب الأرز الماء كله.

بعد ذلك في وعاء نقوم بتقليب مقدار الحليب مع الكريم شانتيه و السكر و القشطة ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

نسكب خليط الحليب على الأرز ونقلبهم مع بعضهم حتى يتغلغل الحليب مع الأرز.

نهدأ النار على الأرز باللبن ونتركه حتى يتشرب الأرز الحليب، ولكن كل دقيقة نقوم بتقليب الأرز حتى يثقل القوام.

في ربع كوب من الماء نقوم بتقليب ملعقة كبيرة من النشا والفانيليا، ثم نسكبها على الأرز مع التقليب حتى يغلى لكى لا يحدث تكتلات.

عندما تحصلين على قوام كريمي نرفع الإناء من على النار.

ثم نأتي بإطباق التقديم ونقوم بتوزيع خليط الأرز باللبن في الأطباق مع تزيين الطبق بالمكسرات و يوضع في الثلاجة لكى يبرد.

يمكن تقديم الأرز باللبن ساخن هكذا وبالصحة والهنا.

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