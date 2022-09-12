نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاج شيب الشعر بالرمان بدون وصفات كيميائية معقدة والقضاء على المشكلة نهائيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة علاج شيب الشعر بالرمان ، يعد الشيب من أبرز المشكلات التي أصبحت متواجدة في الوقت الحالي نتيجة لكثرة الضغوط والتوتر وغيرها من المشاكل النفسية التي تجعل الشعر يصاب بالشيب في مرحلة مبكرة من العمر، وتصيب الجميع بالقلق والزعل باحثين عن الطرق للقضاء على الشيب كي لا يظهرهم بصورة أكبر من عمرهم الحقيقي، ويساعد الرمان على القضاء على تلك المشكلة من جذورها، فمن المعروف أن الرمان نوع من أنواع الفاكهة المحببة للأطفال والكبار وله فوائد عديدة في الحفاظ على صحة الجسم كوقاية القلب والشرايين من الإصابة بالأمراض الصعبة، وليس هذا فقط فهو له دور إيجابي في القضاء على الشعر الأبيض نهائيًا، نظرًا لاحتوائه على العديد من المواد الطبيعية المفيدة للشعر.

علاج شيب الشعر بالرمان

يتميز الرمان بفوائده المتعددة للجسم بصفة عامة وللشعر خصيصًا، فهو يستخدم في صبغ الشعر باللون الأحمر، وأيضًا يدخل في إعداد الوصفات الماسكات الطبيعية لزيادة طول الشعر وتقليل مشكلة التساقط، وليس هذا فقط بل أثبتت الدراسات فاعليته الكبرى في القضاء على الشعر الأبيض، وخاصة في حالة الشيب المبكر، والذي ينتج عن نقص إنتاج صبغة الميلانين في الجسم وهي المسؤولة عن إعطاء اللون للشعر، وبالتالي يظهر الشعر الجديد باللون الأبيض أو الرمادي.

وصفة الرمان للقضاء على الشيب

ويمكن استخدام الرمان في علاج الشيب والقضاء عليه عن طريق عدد من الطرق من بينها :

ربع كوب من قشور الرمان.

كوب من الماء.

ترفع كافة المكونات على النار وتترك لتغلي على نار هادئة للحصول على خليط كثيف نسبيًا، ثم يرفع من على النار ويضاف إليه معلقة من الزبادي وبعد أن يبرد يوزع الخليط على الشعر ويترك لساعة ويغسل بالطريقة العادية، مع مراعاة تكرار خلطة الرمان ثلاث مرات أسبوعيًا للقضاء على الشيب نهائيًا.

قشور الرمان لعلاج الشعر

تعد تلك الوصفة من ضمن الوصفات الأكثر انتشارًا في القضاء على الشيب، والتي يمكن القيام بها بإتباع الخطوات التالية :

قشور ثمرتين من الرمان.

2 كوب من الماء.

ثلث كوب من زيت الزيتون.

يرفع الماء في إناء على النار وبعد أن يغلي تضاف له قشور الرمان وتترك لمدة خمسة دقائق، وبعدها يرفع من على النار ويترك ليبرد نهائيًا، ثم يضاف له زيت الزيت مع التقليب جيدًا، ويوزع الخليط على الشعر مع التركيز على أماكن الشيب، ويترك لمدة نصف ساعة وبعدها يغسل بالطريقة العادية، ومع تكرار التجربة تظهر النتائج الإيجابية فورًا.