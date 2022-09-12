نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحلوي شهية اعملي الأرز بالحليب والمانجو اللذيذة بطعم رائع ومميز في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الأرز بالحليب والمانجو من الحلويات الشهية التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار فهو ملئ بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم وهنا سوف نقدمه بنكهة مختلفة وهي نكهة المانجو اللذيذة حيث أنها من أكثر الفواكه المحبوبة وتظهر في فصل الصيف، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة في المنزل، كما يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الأرز والحليب والمانجو ويعرف عن الحليب بفوائده الكثيرة للبشرة، كما أن طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الأرز بالحليب والمانجو بطعم رائع وبأقل تكلفة في المنزل.

مقادير عمل الأرز بالحليب والمانجو

يحتوي الأرز بالحليب والمانجو على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

٣ أكواب من الحليب.

ملعقتان كريم شانتيه بودرة.

كوب من الأرز.

نصف كوب من جوز الهند.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٦ ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقتان من القشطة.

نصف كوب من عصير المانجو.

ربع كوب من السكر.

٢ حبات من المانجو مقطعة مكعبات.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير الأرز بالحليب والمانجو بطعم رائع ومميز يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر إناء ونقوم بغلي الحليب مع جوز الهند ثم نقوم بنقع الأرز حتى يغلي، ثم عند الغليان نقوم بتصفية الحليب. بعد ذلك نأخذ الأرز المنقوع ونضعه على النار مع الحليب والسكر وبودرة الكريم شانتيه ونقلبهم جيدا. ثم عند الاستواء نقوم بإضافة القشطة مع التقليب حتى تتجانس المكونات، بعد ذلك ننزله من على النار ونضيف له الفانيليا ونتركه حتى يبرد. نضع المانجو مع العصير والسكر في إناء على النار ونترك ينسيك حتى يصبح خليط سميك كما يمكن وضع القليل من النشا. بعد ذلك يقدم طبقات ويصبح جاهز للتقديم، وهنا نكون قد قدمنا أحلى أرز بالحليب والمانجو بطعم رائع لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.

فوائد جوز الهند للبشرة

هناك عدة فوائد جوز الهند على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-