لو بتعاني من حبوب فروة الراس، اعرفي معانا 5 وصفات طبيعية لعلاجها في اسرع وقت

هل لاحظتي وجود نتوءات صغيرة او حبوب في فروت راسك؟ ده يبقى حب الشباب في فروة الراس ، للاسف انها بتكون مشكلة مزعجة جدا ومؤلمة وبيخلي تمشيط الشعر صعب جدا لانك بتحسي بالحكة والالم في فروة راسك معظم الوقت ، وفي اسباب كتير لحب الشباب في فروة الراس منها استخدام كمية مفرطة من الزيت, سوء النضافة الشخصية, تراكم المنتجات, التهاب بصيلات فروة الراس ، ولو ما تعاملتيش معاها في الوقت المناسب ، ممكن يأدي لحدوث نزيف وتندب وتساقط الشعر ، لكن متقلقيش النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 5 وصفات طبيعية لعلاج حبوب فروة الراس.

وصفات طبيعية لعلاج حبوب فروة الراس:

1- عصير الطماطم:

الطماطم غنية بشكل طبيعي بحمض الساليسيليك ، وده بيخليها علاج مثالي لحب الشباب ، بالاضافة انها بتساعد على الحفاظ على درجة حموضة صحية لبشرتك وشعرك ، وده بيخليها علاج مثالي لحب الشباب في فروة الراس ، كل اللي هتعمليه اعصري طماطم وخدي العصير اشطفي بيه شعرك لعلاج البثور على فروة الراس بالاضافة كمان انها بتضيف لمعان لخصلات الشعر.

2- زيت شجرة الشاي:

زيت شجرة الشاي معروف بخصائصة المضادة للالتهابات ، وهو يعتبر طريقة رائعة لعلاج حب الشباب المزعج في فروة الراس ، ولكن مع ذلك زيت شجرة الشاي ممكن يسبب تهيج لو استخدمتيه لوحده ، عشان كده بننصحك تستخدمي شامبو غني بزيت شجرة الشاي عشان تستفادي من الخصائص بتاعته من غير آثار جانبية ، او استخدمي الزيت وخففيه من خلال خلط زيت شجرة الشاي مع نوع زيت تاني حامل تكون كميته اكتر من زيت شجرة الشاي ، ممكن تستخدمي زيت جوز الهند, زيت الزيتون, زيت اللوز.

3- خل التفاح:

خل التفاح يعتبر زي السحر للشعر ، بيساعد على تعزيز نمو الشعر, بيخلي الشعر خالي من التجعد والهيشان, بيضيف للشعر لمعة ونعومة ، وبالاضافة لكل ده كمان بيساعد على علاج حب الشباب في فروة الراس ، بسبب محتواه العالي من مضادات الاكسدة وقدرته على موازنة درجة حموضة الشعر وفروة الراس ، خل التفاح بيساعد على قفل بشرة الشعر وتنقية فروة الراس ، وده بيخليه علاج فعال لحب الشباب في فروة الراس ، كل اللي هتعمليه انك هتشطفي شعرك بيه.

4- زيت الياسمين:

ده يعتبر الاختيار المفضل لعلاج حب الشباب من اي نوع ، زيت الياسمين بيحتوي على حمض البنزويك اللي بيساعد على منع الالتهابات اللي بتسببها البكتيريا ، وده بيخليه حل مثالي لعلاج حب الشباب في اي جزء من الجسم ، بالاضافة ان زيت الياسمين بيزيل خلايا الجلد الميتة ، ويعتبر علاج فعال لحب الشباب في فروة الراس ، كل اللي هتعمليه خففي زيت الياسمين بزيت بذور العنب او اي زيت تاني حامل ودلكيه مباشرة في فروة راسك ، وهتلاحظي مع الاستخدام المنتظم اختفاء حب الشباب من فروة الراس.

5- الثوم:

الثوم غني جدا بحمض الساليسيليك, مضادات الاكسدة, مضادات الفيروسات, الخصائص المضادة للفطريات ، ويعتبر الثوم طريقة مؤكدة لعلاج حب الشباب في فروة الراس ، ممكن تشطفي شعرك بشاي الثوم وهو عبارة عن 3 – 4 فصوص ثوم متقشرة اغليها في 3 كوبايات ماية ، واشطفي بيها الشعر ، مع الاستخدام المنتظم هتلاحظي اختفاء حب الشباب من فروة الراس في وقت قصير.

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