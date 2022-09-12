نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيك هشة وطرية .. طريقة عمل كيك العشر دقائق في الفرن بخطوات سهلة وبسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد طريقة عمل كيك العشر دقائق هي وصفة مطلوبة جدًا بين ربات البيوت، حيث أننا عانينا ولا نزال نعاني من انتشار الفيروسات والأوبئة المختلفة وكل فترة يظهر فيروس جديد بدون علم منّا وبالتالي أصبح من الخطير جدًا أن نقوم بشراء الأكلات الجاهزة حتى نحمي أنفسنا وأطفالنا من الإصابة وانتشار العدوى فيما بيننا، ولذلك من الأفضل أن تقومي بعمل الوصفات الجاهزة في المنزل لأطفالك وكيكة العشر دقائق هي وصفة بسيطة جدًا ومفيدة من جميع النواحي.

طريقة عمل كيك العشر دقائق في المنزل

مكونات عمل الوصفة:-

ربع كوب كبير من الدقيق الأبيض (أو متعدد الاستعمالات).

سبع ملاعق كبيرة من السكر الأبيض الخشن.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

بيضة واحدة كبيرة الحجم.

أربع ملاعق كبيرة من أي زيت نباتي.

رشة فانيلا وملح.

خطوات عمل الكيك الهش في عشر دقائق داخل الخلاط الكهربائي:-

ضعي كل المكونات مع بعضها (عدا البيض والحليب والزيت النباتي) داخل الخلاط الكهربائي وشغليه على سرعة عالية حتى يتم طحن وخلط المكونات في أسرع وقت.

بعد ذلك اخفقي الزيت النباتي والبيض والحليب مع بعضهم في وعاء آخر وبعد ذلك أضيفي الخليطين إلى بعضهما البعض وقلبيهم بواسطة ملعقة خشبية أو يمكنك خفقهم مع بعضهم بالمضرب اليدوي.

حضري قوالب الكيك وادهنيها بالزبدة أو السمن أو الدقيق وابدئي في صب الكيك السائل حتى يصبح سطحه متساوي وقومي بتسخين الفرن قبل وضع الكيك بخمس دقائق.

ضعي قوالب الكيك داخل الفرن وأغلقي الباب جيدًا ثم انتظري لمدة عشر دقائق قبل فتح باب الفرن حتى ينضج الكيك تمامًا وحتى لا يهبط سطحه.

أخطاء تجنبيها عند عمل الكيك في المنزل

هناك بعض الأخطاء التي يجب أن تقومي بتجنبها حتى تنجح وصفة الكيك:-