نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إعداد جبنة الموتزريلا وفري وإعمليها في البيت بمكونات بسيطة في المقال التالي
عمر شويل - جدة خطوات لإعداد جبنة الموتزريلا، تعتبر من الجبنات الدسمة وهي تمتاز بإنها لينة وعندما تتعرض للحرارة تصبح مطاطية، وجبنة الموزاريلا تحتوي على عناصر غذائية قيمة، وهي من المصادر الطبيعية للبروتين، بجانب لاحتوائها على الفيتامينات والكثير من المعادن، وتلك الجبنة تستخدم في الكثير من الوصفات مثل الكريب والبيتزا والبشاميل.
خطوات لإعداد جبنة الموتزريلا في المنزل
الموتزريلا من الأجبان المحببة لدي الكثير من الناس فهي تمتاز بطعمها المميز كما إنها تضيف للطعام مذاق رائع، وفيما يلي نوضح كيفية إعداد الموتزريلا والمكونات المطلوبة لتجهيزها.
مكونات الموتزريلا
- إثنين لتر حليب بقري طازج.
- معلقة صغيرة عصير ليمون.
- إثنين معلقة صغيرة ملح.
طريقة تحضير جبنة الموتزريلا
- في إناء عميق على النار نقوم بوضع الحليب ويغلي ثم يغطي القدر ويترك في مكان دافئ ليلة كاملة.
- في اليوم التالي نقوم بإضافة عصير الليمون للحليب المغلي يقلب حتي يتجانسوا معا.
- نضع القدر على النار منخفضة مع التقليب المستمر كي لا يلتصق الحليب بقاع القدر.
- نستمر بالتحريك إلى أن تنفصل السوائل عن الصلب أو الجبنة.
- نقوم بتجميع الجبنة بزاوية في الإناء عند بدأ الخليط بالغليان.
- نضغط على الجبنة بالمعلقة للتخلص من أي سوائل وتتماسك الجبنة.
- نخرج الجبنة من القدر بعد أن تتماسك وتصبح مطاطية ونقوم بعجنها باليد للتخلص من السوائل بشكل كبير.
- نحتفظ بكوب من ماء الجبن ببرطمان جانبا ونضع له معلقة من الملح ويقلب حتي يتجانس الخليط.
- نضع الجبنة للخليط المملح وتوضع في الثلاجة لحين الاستخدام.
طريقة عمل كرات الموتزاريلا المقلية المقرمشة
هناك الكثير من الوجبات التي تستخدم فيها الموتزاريلا كما يمكن أن تستخدم بمفردها، كمثل إعداد أصابع الموتزاريلا اللذيذة، وفيما يل نوضح كيفية عمل كرات الموتزاريلا المقلية المقرمشة.
مقادير كرات الموتزاريلا
- ربع كيلو جبنة موتزاريلا.
- ربع معلقة صغيرة ملح.
- بيضة مخفوقة.
- نصف كوب بقسماط.
- ربع معلقة صغيرة فلفل أسود.
- نصف كوب دقيق.
- زيت زيتون بكر للقلي.
- صوص حسب الرغبة للتغميس.
طريقة تحضير كرات الموتزاريلا
- نقوم بوضع الدقيق في وعاء عميق ويرش بالملح والفلفل الأسود، نضع بيضة في طبق صغير والبقسماط بطبق آخر.
- نقوم بآخذ قطع الموتزاريلا وغمسها بالدقيق حتي تتغطي تمام.
- ثم بعد ذلك نغمسها في البيض ومن ثم في فتات الخبز وترص في صينية وتترك جانبا لترتاح من ربع ساعة إلى نصف ساعة.
- في إناء على النار متوسطة نضع الزيت ونتركه حتي يغلي ويتغير لونها.
- نخرج قطع الموتزريلا من الزيت بعد قليها وترص على مناديل مطبخ.
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