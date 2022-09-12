نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إعداد جبنة الموتزريلا وفري وإعمليها في البيت بمكونات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات لإعداد جبنة الموتزريلا، تعتبر من الجبنات الدسمة وهي تمتاز بإنها لينة وعندما تتعرض للحرارة تصبح مطاطية، وجبنة الموزاريلا تحتوي على عناصر غذائية قيمة، وهي من المصادر الطبيعية للبروتين، بجانب لاحتوائها على الفيتامينات والكثير من المعادن، وتلك الجبنة تستخدم في الكثير من الوصفات مثل الكريب والبيتزا والبشاميل.

خطوات لإعداد جبنة الموتزريلا في المنزل

الموتزريلا من الأجبان المحببة لدي الكثير من الناس فهي تمتاز بطعمها المميز كما إنها تضيف للطعام مذاق رائع، وفيما يلي نوضح كيفية إعداد الموتزريلا والمكونات المطلوبة لتجهيزها.