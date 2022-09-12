نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طعمية الخلاط السريعه الهشه وسر نجاح العجينة احلى من الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم طريقة عمل الطعمية في الخلاط، فالطعمية هي الأكلة الشعبية في جمهورية مصر العربية ويتم تناولها غالبا بشكل يومي في الصباح فهو أشهر إفطار مصري، والطعمية أيضًا ارتفعت أسعارها بشكل كبير مع موجة غلاء الأسعار التي نعاني منها في معظم الدول العربية ويمكنكم التغلب على ذلك بعمل الطعمية في المنزل بخطوات بسيطة إذ أنه يمكنك عمل كميات كبيرة جدًا منها بمكونات قليلة وغير مكلفة نهائيًا. طريقة عمل الطعمية في الخلاط المكونات المطلوبة:- كوبان كبيران من الفول المدشوش.

حبتان كبيرتان من البصل كبيرة الحجم.

خمس فصوص من الثوم.

بصل أخضر مفروم وبقدونس.

رشة ملح كبيرة.

كزبرة جافة ومطحونة وأخرى من الكزبرة الخضراء المفرومة.

شطة (بحسب الرغبة).

كمون بمقدار ملعقة واحدة كبيرة.

بيكربونات الصوديوم.

زيت نباتي للقلي.

ماء فاتر أو دافئ. خطوات وطريقة عمل الطعمية المنزلية:- انقعي الفول ليلة كاملة ثم قومي بوضعه مع البصل والكزبرة بنوعيها جافة وخضراء والبصل الأخضر والبصل العادي واخلطيهم جيدًا.

صبي الماء مع الخليط وضعي كل الخليط داخل الخلاط الكهربائي وشغليه على سرعة عالية حتى يتم طحنهم مع بعضهم جيدًا.

كرري الخطوة السابقة حتى تنتهي كل الكمية التي ترغبين في تحضيرها وقومي بواسطة المصفاة تصفية الخليط من الماء وأي سوائل.

ابدئي في تشكيل العجينة كما ترغبين سواء دوائر أو كرات ثم قومي بوضع طاسة القلي على النار وبها كمية من الزيت وقومي بتسخين الزيت أولًا.

ضع كرات الطعمة داخل الطاسة وحمريها على جميع جوانبها ويمكنك وضع الكمية المتبقية من العجينة داخل الثلاجة حتى تستخدمينها مرة أخرى. سر نجاح عجينة الطعمية في المنزل من الأفضل استخدام الفول الجاف أفضل من الفول المعلب حتى يصبح قوام العجينة أفضل.

تصفية الحبوب من السوائل عملية هامة جدًا حتى تصبح العجينة أكثر تماسكًا وليس لزجة.

يجب تسخين الزيت أولًا قبل وضع الطعمية بداخله حتى تنضج بسهولة ولا تتشرب كمية كبيرة من الزيت.

عند وضع الطعمية يجب ترك مسافة بين الكرة والأخرى حيث أنها بعد النضج يتضاعف حجمها وقد تلتصق بالتي بجوارها.

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