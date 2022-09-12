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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك النشا والموز الحل المضمون لتفتيح ونضارة الوجه كوني شابة ومتألقة في المقال التالي
عمر شويل - جدة ماسك النشا والموز من الوصفات الطبيعية التي تمنح الوجه النضارة والتفتيح، ومع التقدم في العمر تظهر على البشرة الخطوط الدقيقة والبقع الداكنة ولذا يتم البحث عن كريمات تحافظ على شباب البشرة وتقلل علامات الشيخوخة، ولا يوجد أفضل من الوصفات الطبيعية لأنها مكوناتها لا تسبب أي ضرر على الجلد، ومن أفضل هذه الوصفات قناع النشا والموز الذي يعمل على امتصاص الزيوت الزائدة من البشرة ويزيل خلايا الجلد الميت، كما يساعد في القضاء على البقع الداكنة وحروق الشمس، والموز يرطب البشرة لأنه غني بفيتامين أ الذي يعيد الرطوبة للبشرة الجافة، ومن خلال موقع ثقفني، سنقدم لكم طريقة عمل ماسك النشا والموز الحل السحري لتفتيح ونضارة البشرة.
مكونات ماسك النشا والموز
نحتاج لعمل ماسك النشا والموز المكونات التالية:
- ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.
- ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون ناعم.
- نصف ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- ثمرة موز ناضجة.
- ملعقة كبيرة خل تفاح.
- عصير نصف ليمونة (اختياري).
طريقة عمل الماسك
ماسك الموز يساعد في تحفيز إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على شباب البشرة، ويتم تحضير الماسك بطريقة بسيطة كالتالي:
- في وعاء بلاستيك نضع ملعقة كبيرة من الشوفان الطحون، وملعقة كبيرة من الحليب البودرة، ونصف ملعقة كبيرة من الأرز المطحون، وملعقتين كبيرتين من النشا.
- ثم نقلب المكونات الجافة مع بعضها.
- باستخدام الهاند بلندر نطحن ثمرة موز ناضجة مع ملعقة كبيرة من خل التفاح وعصير نصف ليمونة حتى نحصل على قوام ناعم بدون تكتلات.
- ثم نضيف المكونات الجافة على الموز المطحون، ونقلب جيداً حتى تمتزج المكونات.
- يفضل قبل الاستخدام إجراء اختبار الحساسية بتوزيع كمية قليلة من الماسك على مساحة صغيرة من الجلد إذا ظهرت أي أعراض احمرار أو حكة نتوقف عن استخدامه.
- نوزع الماسك على البشرة بعد تنظيفها جيداً، ويترك على البشرة حتى يجف.
- ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر، ويفضل استخدام الماسك يومياً للحصول على أفضل النتائج.
- يمكنك الاحتفاظ بالماسك في علبة نظيفة وجافة حيث تدوم مدة صلاحيته أسبوع بشرط الحفظ في الثلاجة.
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