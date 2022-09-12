نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون فرن اعملي حلوى شهية بطريقة بسيطة في وقت قصير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد الحلوي الشهية بدون فرن من الحلويات الشهية التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، كما أنها سريعة التحضير ولا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها حيث أنها لا تحتوي على خطوة التخمير أو الوضع في الفرن، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير هذه الحلوى في المنزل دون تعب أو مجهود، كما تتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البيض والحليب والدقيق ومكونات آخر، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل حلوى شهية بدون فرن أو تخمير.

مقادير عمل حلوي شهية بدون فرن

تحتوي حلوي شهية بدون فرن على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب ونصف من الزبادي.

حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

القليل من قشر البرتقال.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

٤ ملاعق كبيرة من الحليب.

ملعقة من سكر الفانيليا.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

٣ أكواب من الدقيق.

القليل من مسحوق الخبز.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير حلوى شهية بدون فرن يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط ملعقتان من السكر مع الزبادي ونقلبهم جيدا. بعد ذلك نقوم بإضافة حبة من البيض مع القليل من الفانيليا ونقلبهم جيدا حتى تمتزج المكونات. ثم نقوم ببشر حبة من البرتقال مع إضافة ملعقتان من الزيت ورشة من الملح مع التقليب المستمر. بعد ذلك نقوم بإضافة ٤ ملاعق من الحليب مع الخلط باستخدام المضرب الكهربائي. ثم نقوم بإضافة الدقيق بشكل تدريجي مع مسحوق الخبز مع العجن حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة. بعد ذلك نقسم العجين إلى قسمين، ثم نقوم بفرد العجين باستخدام النشابة ثم نقطعها إلى قطع طولية ونلفها على شكل حلزوني. ثم نحضر طاسة الزيت ونقوم بوضعها على النار ونضع بها قطع العجين ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي. بعد ذلك نخرجها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم، وهنا نكون قد قدمنا أحلى حلوى شهية لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.

فوائد الزبادي للبشرة

هناك بعض الفوائد للزبادي على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-