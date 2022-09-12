نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فير أند لفلي والجيلاتين الخرافي: في التفتيح الفوري للبشرة وتقضي على الخلايا الميتة ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم فير أند لفلي والجيلاتين الخرافي , حيث يعد تفتيح البشرة هو من أهم الأشياء التي تبحث عنها كل امرأة أو فتاة مع البحث والتحري عن كريمات التفتيح الفوري أكيد الكثير ينصحك باستخدام كريم فير أند لفي هذا لقدرته الرائعة علي التفتيح وهذا الكريم لا يختلف عليه اثنان لأنه من الكريمات التي تعتبر ثمنها مناسب للجميع غير مكلف جدا نتائجه مبهرة ووهمية. لو أضافة له بعض المكونات ماذا سوف يحدث سوف تتضعف النتيجة وسوف تحصلي على فوائد مذهلة وتفتيح أسرع للبشرة من هذه المكونات هي عصير الليمون الذي يعمل على تفتيح خرافي للبشرة ده بفضل وجود فيتامين سي بداخله ومعه أيضا الجيلاتين هو مادة هلامية صلبة وشفافة تعمل علي تقشير الجلد الميت وتجعل البشرة متوهجة وصافية وناعمة ويشد الجلد ويقضي علي الشيخوخة المبكرة ويزيل التجاعيد أما زيت جوز الهند فهو يعمل علي تفتيح البشرة وترطيب البشرة بشكل رائع جدا ويساعد البشرة علي التخلص من الجفاف والتشققات فاليوم سوف نتعرف على ماسك رائع للبشرة ونتائجه فورية وسريعة مع هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل فير أند لفلي والجيلاتين الخرافي لتبييض البشرة بشكل مبهر للغاية دون أي مواد ضارة بها2022.

مكونات عمل فير أند لفلي والجيلاتين الخرافي لتبييض البشرة والقضاء علي الجلد الميت بشكل سحري

سوف نتعرف على مكونات هذا الماسك مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل مكان وهي كالآتي:-

٢ملعقة كبيرة من فير أند لفلي.

١ملعقة من كبيرة من الجلاتين.

١ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

١ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

معنا الأن طريقة تحضير الماسك بكل سهولة وأبسط الطرق الممكنة وهي كالتالي:-

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ٢ملعقة من فير أند لفلي مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند ونقلب جيداً. ثم نقوم بوضع ملعقة صغيرة من عصير الليمون ونقلب جيداً حتى يمتزج المكونات جيداً. بعد ذلك يكون أول خطوة من الماسك جاهزة. ثم نقوم بإحضار وعاء نظيف ونضع فيه ملعقة كبيرة من الجيلاتين البودر مع ملعقة كبيرة من الماء الساخن ونقلب جيداً حتى يذوب الجيلاتين جيداً.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وسحرية ومفيدة جدا لكم هي كالتالي:-

نقوم بغسل البشرة جيداً بغسول مناسب لكي حتي ينظف البشرة من أي شوائب.

ثم نقوم بوضع الخليط الأول علي البشرة بطبقة سميكة لا تمتصها البشرة.

بعد ذلك نتركه قليلاً ثم نقوم بوضع خليط الجيلاتين علي البشرة فوق خليط كريم فير أند لفي.

ثم نترك الماسك على البشرة لمدة عشرين دقيقة حتي يجف الماسك تماماً.

بعد ذلك نقوم بنزع الماسك من علي البشرة سوف تلاحظين الفرق والتفتيح والنعومة من أول مرة وتحدي.

فوائد ماسك فير أند لفي والجيلاتين لتبييض البشرة بشكل مبهر للغاية

أليكم فوائد مذهلة لهذا الماسك الرائع والمميز هي كالتالي:-