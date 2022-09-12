نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرد الكحة والبلغم وتقوية المناعة وحل مشاكل الجهاز الهضمي بطريقة سهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يصاب العديد من الأشخاص بالكحة والبلغم واعراض البرد والانفلونزا، وهم من الأمراض الشائعة خاصة في فصل الشتاء، لذلك يحاولون دوما معرفة طرق علاج بمكونات طبيعية ليس لها اي تاثيرات جانبية على الصحة والجسم، وايضا تكون سريعة المفعول.

نصائح للتقليل من الإصابة بالكحة والبلغم

نستعرض معكم مجموعة من النصائح التي تساعدكم على وقاية الجهاز التنفسي من أمراض الكحة والأنفلونزا، وهي التالية:

تقليل الأطعمة الخارجية قد تسبب العديد من الأمراض.

تجنب ملامسة الأنف والفم كثيرًا.

تطبيق التباعد الاجتماعي مع أولئك المصابين بالبرد والانفلونزا.

الحرص على تعقيم وتطهير الأسطح قبل ملامستها.

الابتعاد عن كان ما يمكن أن يضر بالجهاز التنفسي كالتدخين.

الحد من مرات تناول الاطعمة خارج المنزل لكنها قد تكون أحد أسباب الإصابة بالأمراض.

أطعمة تساعد في طرد الكحة والبلغم

نقدم لكم مجموعة من الاطعمة الطبيعية التي تساعد في طرد البلغم والحد من الكحة المستمرة التي يصاب بها الفرد، وهذه الاطعمة هي:

النعناع والليمون

أشهر ما يمكن تناوله في فترة المرض خاصة أمراض الكحة والبلغم، وذلك بسبب قدراته على محاربة البكتيريا باستخدام فيتامين سي به.

طريقة تحضيره

يمكن عمل مزيج الليمون والنعناع من خلال:

وضع بعض أوراق النعناع الطازجة مع شرائح الليمون في القليل من المياه.

ووضعها على النار حتى الغليان.

تحليتها بالعسل، ويشرب دافئ حيث إنه يساعد في علاج الكحة والبلغم.

العسل

حيث أن العسل يعتبر من المكونات الطبيعية التي تساعد في ترطيب الحلق، وله فوائد عديده على صحة الانسان لذلك ينصح به العديد من الأطباء لأجل فوائده الرائعة.

طريقة تحضيره

حيث أنه حيث يمكن للمريض تناول ملعقة صغيرة في الصباح الباكر يوميًا، من اجل ترطيب الحلق والقصبة الهوائية.