نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مقرمشات البطاطس الصحية بمكونات من البيت أحلى وأنظف من الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة البطاطس من الأكلات المحببة لدي الكبار والأطفال خاصة المحمرة ولكنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون وكثرة تناولها يسبب زيادة الوزن، وفي بعض الأوقات نحتاج إلى تناول المقرمشات والكثير منا يقوم بشراء الشيبسي أو المقرمشات الغير صحية بشكل يومي ولكنها تمثل خطورة كبيرة على الصحة وفي هذا المقال سنقدم لكم مقرمشات البطاطس الصحية فتابعونا. طريقة عمل مقرمشات البطاطس الصحية المكونات: ربع كيلو بطاطس.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب دقيق ذرة أصفر.

ربع كوب نشا.

ربع كوب جبنة رومى مبشورة.

ملح وفلفل أسود.

ثلث كوب ماء بارد.

ربع ملعقة صغيرة بابريكا وثوم بودرة. طريقة التحضير: نقوم بتقشير البطاطس ثم تقطع مكعبات ونضعها في وعاء ونغمرها بالماء ثم ترفع على النار حتى تنضج.

عندما تهدأ نهرسها جيدا ونضيف عليها البهارات مع النشا ودقيق الذرة ثم نضيف الماء ونقلب لحين الحصول على عجينة طرية.

بعد ذلك نضعها في كيس حلوانى ثم نضع مقلاة بها زيت غزير على النار ونشكل أصابع البطاطس بالطريقة المفضلة لديك.

أو على هيئة أصابع عندما تأخذ اللون الذهبي نرفعها على مصفاة ثم نقليها مرة أخرى في زيت ساخن حتى تصبح مقرمشة.

والآن أصبحت مقرمشات البطاطس جاهزة للتقديم يمكنك تقديمها كوجبة خفيفة أو ضعي جبنة كريمي معاها لزيادة القيمة الغذائية. مقرمشات صحية بالبطاطس المكونات: نصف كيلو بطاطس.

ملعقة صغيرة ملح.

بيضة.

2 ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة صغيرة كاري. طريقة التحضير: نسلق البطاطس بالطريقة المعتادة ثم نهرسها ونضيف إليها الملح مع الكاري والثوم البودرة وكذلك الزيت ونقلب جيدا.

بعد ذلك نضع البيضة مع النشا ونعجن حتى تصبح العجينة شبة سائلة ثم نضعها في كيس حلوانى أو ثلاجة المتوافر لديك.

نسخن على النار الزيت ثم نخفض النار ونشكل أصابع البطاطس في المقلاة ثم نتركها حتى تنضج وتصبح مقرمشة.

تقدم أصابع البطاطس مع كاتشاب ومايونيز أو ثومية أو جبنة بالزعتر ويمكنك أيضا إعطائها لأفطالك في اللانش بوكس بالمدرسة.

بدلا من شراء المقرمشات الغير صحية التي تحتوي على مواد حافظة تضر بصحة طفلك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل مقرمشات البطاطس الصحية بمكونات من البيت أحلى وأنظف من الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.