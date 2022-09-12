نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة الجمال.. تبييض الجسم كله وتحت الابطين والكوع والركب هتزيل سواد السنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطات طبيعية لتبييض الجسم كله في يومين، تحتاج العروس إلى هذه الخلطات حيث أنها تحب أن تظهر جميلة وبيضاء وناعمة ولن يفعل ذلك سوى كريمات جاهزة قليلة جدًا وقد تكون مكلفة إلى درجة كبيرة، ولكن الخلطات التي سنقوم بتقديمها لكنّ هي خلطات طبيعية بحتة ليس بها أي ضرر ولن تكلفك أي شيء وفعاليتها كبيرة، فالكريمات الباهظة الثمن التي تقومين بشرائها وتعطيك نتيجة فعالة هي كريمات يتم تحضيرها أيضًا من مكونات طبيعية.

خلطات طبيعية لتبييض الجسم والبشرة

تتمثل الخلطات الطبيعية التي سنقوم بتقديمها والتي تعمل على تبييض الجسم في كل مما يلي:-

خلطة السكر والخميرة لتبييض الجسم

المكونات المطلوبة:-

كوب كبير من سكر أبيض خشن.

أربع ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية.

عصير ليمون طازج.

زيت زيتون طبيعي.

كمية من زيت اللافندر العطري.

نشا ذرة.

خطوات عمل وصفة الخميرة لتبييض الجسم:-

أضيفي المكونات مع بعضها حتى تتجانس واتركيها لمدة عشر دقائق حتى تختمر وتتفاعل الخميرة مع المكونات.

أثناء الانتظار يمكنك غسل بشرتك أو المنطقة التي ترغبين في تفتيحها في جسمك حتى يتم تطبيقها على جلد نظيف.

ابدئي في فرد العجينة التي قمتي بتحضيرها على مناطق جسمك التي ترغبين في تفتيحها من الاسمرار ودلكي لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك قومي بشطف المنطقة بعد مرور حوالي نصف ساعة من تركها على المنطقة ونظفيها جيدًا ثم قومي بتجفيفها.

تأتي بعد ذلك مرحلة الترطيب فالتجفيف ثم الترطيب هما أكثر عمليتين هامتين في ذلك وتقلل من ظهور الاسمرار مرة أخرى.

خلطة العسل والزنجبيل لتبييض الجسم

المكونات المطلوبة:-



كوب كبير من عسل النحل الأبيض.

نصف كوب من زنجبيل مطحون.

عصير ليمون.

نشا ذرة.

لبن زبادي.

خطوات عمل وصفة العسل والزنجبيل لتبييض الجسم:-