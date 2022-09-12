نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة الفطائر الأكثر طعامة وخفة.. هتحشيها بأي نوع من الحشوات وتعمليها بالطريقة التي تحبيها.. جربيها بالطريقة دي في المقال التالي

عمر شويل - جدة عجينة الفطائر الأكثر طعامة وخفة.. هي موضوعنا اليوم فعجينة الفطائر يتم صنعها منزليًا كأفضل الخيارات من أجل ضمان نظافتها وسلامة مكوناتها، وهي من الوجبات اللذيذة التي تلاقي إقبالا لا مثيل له من قبل كل أفراد الأسرة، لذلك كان من المطلوب من كل ربة منزل أن تتعلم كيفية صنعها لتقديمها للأسرة بأفضل شكل، وألذ طعم، وبدون الاضطرار لإمضاء وقت طويل بالمطبخ.

عجينة الفطائر الأكثر طعامة وخفة

تعود أصولها إلى بريطانيا، وهي تعد من الطعام اليومي في أغلب مناطقها، حيث أنها تقدم على الإفطار، ويتم تحضيرها كما يلي:

نصف كيلو دقيق.

كيس خميرة

سكر.

ملح

بيكنج بودر.

لبن مجفف.

ماء دافئ.

زيت ذرة.

الطريقة:

ابدأي بإضافة الدقيق في وعاء، ثم أفرغي عليه الخميرة، وامزجيهما.

انتبهي كي لا يتطاير الدقيق، وأضيفي السكر، والملح عليه وقلبي ثانية.

هنا ابدأي بسكب البيكنج بودر، مع قدر من اللبن وتشغيل العجان اليدوي عليهم.

يجب أن يعمل العجان ببطء، كي لا تتناثر المكونات وهي جافة.

اكملي ترطيب الدقيق بالماء وبعض الزيت، وهنا ستبدأ العجينة بالتشكل.

لذًا يمكنك اعتماد سرعة أعلى نسبيًا في العجن.

إن وجدت العجينة أكثر لينا مما يجب أضيفي بعض الدقيق، بيما تحتاج للماء أو اللبن إذا كانت جافة.

حينما تتأكدي من أن العجينة ملساء ناعمة انقليها لوعاء مدهون بالزيت، مع تغطيتها وتركها.

تجهيز حشوة عجينة الفطائر

من الممكن حشو تلك الفطائر بأفكار لا حصر لها، حيث أنه يمكنك أن تفعلي التالي:

حشوها ببعض اللحم المعصج مع الفلفل والبصل.

كذلك حشوها بالقشدة مع المكسرات.

يمكنك أيضًا حشوها بالشيكولاتة سواء بيضاء أو سوداء، وحسب الرغبة.

يمكن حشوها بالجبن كذلك، أو الشاورما.

يمكنك الابتكار في الحشوات التي يحبها أطفالك، وترغبين في تناولها أكثر للحصول على الفائدة.

تشكيل عجينة الفطائر