نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا ونحن نشتري بطاطس الشيبسي تعالي اقولك علي طريقة عمل شيبسي المصانع المقرمش في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسالي من أكثر ما يتم تناوله بين وجبات الطعام، ومن أهم تلك التسالي هي بطاطس الشيبسي التي يتم شراؤها من محلات السوبر ماركت، ولكن الإكثار من تناول تلك الأكياس، ستسبب في العديد من المشكلات الصحية، وذلك يرجع لوجود المواد الحافظة الضارة للجسم، لذا تبحث الأمهات على طريقة لعمل بطاطس الشيبسي في المنزل وجعلها مشابهة للتي تباع في الأسواق، وتجذب حب أطفالها لتناول الشيبسي المصنوع في المنزل.

مكونات عمل الشيبسي في المنزل

أولا علينا أن نعرف ما هو السبب الرئيسي لجعل البطاطس مقرمشة، وأيضا معرفة المكونات، وإليكم مكونات الشيبسي لصنعه في المنزل:

عليك أن تختار بطاطس مخصصة للقلي، وهي تكون ذات حجم صغير، ولون غامق، وقشرة رقيقة.

ماكينة تقطيع شرائح البطاطس.

ماء مثلج.

توابل مثل الملح، أو يمكنك شراء النكهات من العطارة، أو السوبر ماركت.

زيت غزير للقلي.

طريقة عمل بطاطس الشيبسي

بعد أن قمت بغسل حبات البطاطس جيداً، والتخلص من الأتربة، تقوم بتجفيفها، ثم تستخدم آلة حادة لإزالة القشرة الخارجية، واتبع الخطوات التالية: