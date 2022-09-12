نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا ونحن نشتري بطاطس الشيبسي تعالي اقولك علي طريقة عمل شيبسي المصانع المقرمش في المقال التالي
عمر شويل - جدة التسالي من أكثر ما يتم تناوله بين وجبات الطعام، ومن أهم تلك التسالي هي بطاطس الشيبسي التي يتم شراؤها من محلات السوبر ماركت، ولكن الإكثار من تناول تلك الأكياس، ستسبب في العديد من المشكلات الصحية، وذلك يرجع لوجود المواد الحافظة الضارة للجسم، لذا تبحث الأمهات على طريقة لعمل بطاطس الشيبسي في المنزل وجعلها مشابهة للتي تباع في الأسواق، وتجذب حب أطفالها لتناول الشيبسي المصنوع في المنزل.
مكونات عمل الشيبسي في المنزل
أولا علينا أن نعرف ما هو السبب الرئيسي لجعل البطاطس مقرمشة، وأيضا معرفة المكونات، وإليكم مكونات الشيبسي لصنعه في المنزل:
- عليك أن تختار بطاطس مخصصة للقلي، وهي تكون ذات حجم صغير، ولون غامق، وقشرة رقيقة.
- ماكينة تقطيع شرائح البطاطس.
- ماء مثلج.
- توابل مثل الملح، أو يمكنك شراء النكهات من العطارة، أو السوبر ماركت.
- زيت غزير للقلي.
طريقة عمل بطاطس الشيبسي
بعد أن قمت بغسل حبات البطاطس جيداً، والتخلص من الأتربة، تقوم بتجفيفها، ثم تستخدم آلة حادة لإزالة القشرة الخارجية، واتبع الخطوات التالية:
- تقوم بتقطيع البطاطس إلى شرائح رقيقة جداً.
ثم تضع الشرائح بداخل ماء مثلج، ثم وضع الإناء في الثلاجة، لفترة تترواح ما بين الساعة والساعة ونصف.
- حيث أنه من المعروف أنه بعد ذلك تقوم بإخراج الشرائح، وتجفيفها جيداً من الماء.
- كما أنه ثم نقوم بإسقاط الشرائح داخل الزيت الساخن.
- كما أنه وبعد أن يتم قلي الشرائح، نقوم بإخراجها، ثم تهويتها، للتخلص من الزيت العالق بها.
- حيث أنه يكون بعد ذلك تقوم برش النكهة التي تريدها على الشرائح، وترك البطاطس تبرد، حتى تصبح مماثلة للمتواجدة في الأسواق.
- يتم تقديم البطاطس بجانب البرجر، أو شرائح الدجاج، أو بجانب أي وجبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضاع عمرنا ونحن نشتري بطاطس الشيبسي تعالي اقولك علي طريقة عمل شيبسي المصانع المقرمش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.