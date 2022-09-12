نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سحرية لتقشير وإزالة الجلد الميت من الوجه والجسم بمكونات طبيعية وفعالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني كثير من الفتيات والسيدات من بقايا الجلد الميت فى الوجه والجسم، فيبدأون في البحث عن خلطات تقشير، لأنها من أفضل الطرق التي تحافظ على نضارة الجلد وتبييض الوجه والحصول على ملمس ناعم، كما أنهم يلجأون للوصفات الطبيعية الخالية من المواد الكيميائية التي تسبب الضرر للجسم، كما أن تقشير الجسم يعمل على تفتيح جميع المناطق الداكنة.

خلطة لتقشير الجلد الميت من الوجه والجسم

سوف نقدم خلطات طبيعية تزيل الجلد الميت من الوجه و الجسم وتعطي بشرتك نضارة ولمعان، كما أنها تجعل ملمس بشرتك ناعم مثل الأطفال، بمكونات بسيطة وطريقة سهلة وسريعة تستطيع كل سيدة وفتاة الحصول على خلطات تقشير فعالة فقط كل ما عليك اتباع التالي:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

3 ملاعق كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق صغيرة من السكر.

طريقة التحضير:

احضري وعاء صغير يناسب هذه الوصفة.

اسكبي عصير الليمون، العسل الأبيض، زيت الزيتون و السكر وامزجي المكونات حتى تحصلي على خليط متجانس.

اغسلي وجهك وجسمك جيدًا بالماء الفاتر قبل استخدام هذه الوصفة.

جففي وجهك وجسمك باستخدام منشفة ناعمة على الجلد قبل أن تضعي الخليط.

ضعي الخليط على الوجه والجسم لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

افركي الخليط بحركات دائرية على الوجه برفق.

اغسلي الخليط جيدًا بالماء الفاتر بعد استخدام الوصفة، ثم قومي بتجفيفه برفق.

تكرر هذه الوصفة مرتين اسبوعين.

مقشر الاڨوكادو والبرتقال

لكل سيدة تبحث عن مظهرها وكل فتاة تحلم بملمس ناعم مثل الحرير، أتينا لكي بأفضل وصفة لتقشير الوجه والجسم، لأن أحماض الفواكه تعمل على إضاءة بشرتك، فقط كل ما عليك اتباع المكونات والخطوات التالية:

المكونات:

عدد ثمرة واحدة من الكيوي الطازج.

ربع كوب من العسل الأبيض.

ملعقتان من عصير البرتقال الطبيعي.

طريقة التحضير: