نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهزي لأطفالك أحلى وجبة فطار خفيفة وسريعة ومناسبة للمدارس كيكة البيتزا الهشة في المقال التالي

عمر شويل - جدة البيتزا من الأكلات الشهية التي يحبها الجميع ولكنها غير صحية وأسعارها مرتفعة ويمكنك عمل كيكة البيتزا الهشة كبديل صحي ومفيدة لأطفالك، وهي وجبة سريعة وخفيفة ويمكنك عملها من بواقي الثلاجة وفي هذا المقال سنقدم لكم طرق مختلفة ولذيذة لعمل كيكة البيتزا في البيت فتابعونا. طريقة عمل كيكة البيتزا الهشة المكونات: 2 كوب حليب.

3 أكواب دقيق.

3 بيضات.

نصف كوب زيت.

ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة زعتر.

نصف ملعقة بابريكا.

نصف ملعقة ثوم بودرة.

نصف كوب رومى مدخن.

فلفل رومي ألوان مقطع.

ربع كوب زيتون مخلى.

جبنة مبشورة. طريقة التحضير: في الخلاط نضع الحليب مع البيض والزيت وأيضا البهارات ونخفق جيدا حتى تتجانس المكونات ثم نجهز وعاء عميق.

ونضيف بداخله الدقيق مع الخميرة ورشة الملح والبيكنج بودر ثم نصب الخليط السابق ونقلب للحصول على قوام الكيك.

الآن نقوم بوضع الحشوة وهي الرومى المدخن مع الفلفل والزيتون والجبنة المبشورة ونقلب جيدا لكي تختلط المكونات مع عجينة الكيك.

نجهز صينية وندهنها بالزيت ونغلفها بورق الزبدة ثم نصب كيكة البيتزا ونغطيها ونتركها 30 دقيقة حتى تختمر ثم ندخلها.

إلى فرن ساخن على درجة حرارة 200 لكي تنضج ويصبح لونها ذهبي وبعد ذلك تقدم وهي دافئة أو باردة وتقدم مع كوب من الشاي وبالهنا والشفا. طريقة عمل كيكة حادقة المكونات: 6 أكواب دقيق.

علبة زبادي.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 ملعقة خميرة فورية.

ربع كوب سكر.

5 ملاعق كبيرة زيت.

2 كوب حليب. مكونات الحشوة: 2 كوب صلصة بيتزا.

نصف كيلو بيبروني أو أي حشوة متوافرة لديك.

زيتون مقطع شرائح.

كوب جبنة موزاريلا.

كوب جبنة شيدر مبشورة. طريقة التحضير: نجهز بولة ونضع بداخلها الدقيق مع الخميرة والسكر وأيضا البيكنج بودر ورشة الملح ثم نضيف الحليب مع الزبادي والزيت.

نقلب المكونات جيدا للحصول على عجينة متماسكة وناعمة ونتركها جانبا لمدة ساعة حتى تختمر ثم نقسم العجينة إلى 6 صواني.

نفرد العجينة وندخلها إلى فرن ساخن 10 دقائق وبعد ذلك ندهنها بصلصة البيتزا ثم نرص الحشوة سواء كانت بيبروني أو لانشون أو بسطرمة وغيرها.

مع الزيتون والفلفل الألوان وعلى الوجه تضاف الموزاريلا مع الشيدر ونضعها في الفرن حتى تنضج وتذوب الجبن ثم تقدم وبالهنا والشفا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جهزي لأطفالك أحلى وجبة فطار خفيفة وسريعة ومناسبة للمدارس كيكة البيتزا الهشة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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