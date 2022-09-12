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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبحان الله أقوى مشروب كالسحر لطرد البلغم والكحة الحادة ونزلات البرد خلال ساعتين بدون ادوية في المقال التالي
عمر شويل - جدة مع تغير الأجواء المناخية، قد يصاب البعض باحتقان في الحلق أو وجود بلغم وكحة شديدة، لذلك يتم البحث عن علاج جيد للتخلص من الكحة والبلغم، يمكنك تناول شراب الكحة الذي يباع في الصيدليات وهو ما يبغضه البعض لمذاقه السيء، ويمكنك البحث عن شراب آخر وهو الأعشاب، وهذا هو الحل الجيد، اليكم أهم المشروبات التي تساعد في التخلص من الكحة والبلغم.
أوراق الجوافة لعلاج البلغم
أوراق الجوافة من أهم الأعشاب التي تعالج مرضى الربو ومن لديهم حساسية على الصدر، كما أيضا يتم استخدامها في التخلص من الكحة والبلغم من خلال تناولها كل صباح:
- كل ما عليك هو وضع ورق الجوافة في ماء ثم على النار حتى يسخن جيداً ويصل لدرجة الغليان.
- بعد ذلك قم بسكبه في كوب، وإذا أردت أن تقوم بتحليته استخدم العسل الأبيض أو السكر، ستجد النتيجة من أول مرتين من شرابه.
- كما يتم نصح المرأة الحامل بتناول شراب أوراق الجوافة لما لها من فوائد عديدة.
الليمون للتخلص من البلغم والكحة
قد لا يكون في منزلك أي أعشاب، لذلك أتينا بحل موجود بكل المنازل، وهو الليمون الساخن، إليك الطريقة:
- حيث أنه في البداية تقوم بتقطيع الليمون إلى شرائح، ثم تقوم بوضع الشرائح داخل ماء على البوتجاز.
- ثم تشعل البوتجاز لكي يغلي الليمون.
- بعد أن يغلي تقوم بصبه في كوب، والانتظار حتى يصبح المشروب دافئ، ثم تقوم بشربه على الريق.
- حيث أنه من المعروف أنه يمكنك تحليته ويمكنك شرابه بدون التحلية، وهو الافضل لك، وذلك بسبب عدم زيادة البلغم في الحلق.
- كما أنه يمكنك الإكثار من تناول المشروبات الساخنة وذلك للتخلص من مشاكل الكحة والبلغم التي تصيب الجهاز التنفسي بكثرة.
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