نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسبوسة الحلواني في البيت بالطعم الأصلي المميز في المقال التالي

عمر شويل - جدة بسبوسة الحلواني من الحلويات الشرقية المنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي، والتي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، وهي من الحلويات التي تحتوي على مكونات بسيطة وليست مكلفة وهذه المكونات تفيد الجسم بشكل كبير، وطريقة عملها بسيطة وسهلة ولا تستهلك وقت كبير في تحضيرها، والكثير من السيدات يرغبن في معرفة طريقة سهلة لعمل البسبوسة في المنزل، لذلك سوف نقدم لكم أفضل الطرق لعمل هذه الحلوى من خلال مقالنا هذا.

بسبوسة الحلواني

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل البسبوسة بدون أي تكاليف، وهذا لأن مكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل مكان، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

ثلاثة أكواب من دقيق السميد.

كوب متوسط من اللبن الحليب السائل دافئ.

مقدار كوب من السكر.

كوب من السمن المذابة.

4/3 كوب من جوز الهند الناعم.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

مقدار ملعقة كبيرة من العسل.

مكسرات للتزيين.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل البسبوسة بطريقة سهلة وبسيطة، وذلك بدون أي استهلاك للوقت ولا للمجهود وبمكونات متوفرة بالمنزل، وتتمثل خطوات هذه الوصفة في التالي:

يتم إحضار وعاء عميق ونضع به السميد والبيكنج بودر، ويقلب بشكل جيد حتى يتجانس الخليط مع بعضه البعض.

ثم نضع جوز الهند علي الخليط السابق مع التقليب.

ومن ثم نحضر وعاء صغير ونضع به كلا من السكر والسمن واللبن، ونضعهم على النار ثم نقلب المكونات جيدا حتى يتم إذابة السكر.

نترك الخليط دقائق حتى يدفأ ثم نضع الخليط السائل على الخليط الجاف مع وضع العسل.

ثم يتم التقليب جيدا من خلال المضرب الكهربي حتى تتجانس المكونات جيدا.

يتم تسخين الفرن قبل وضع الصينية في الفرن وهذا على درجة حرارة 180 درجة.

بعد ذلك نضع الخليط في صينية مدهونة بالسمن من جميع الجوانب.

ثم ندخلها الفرن لمدة نصف ساعة حتى تصل إلى اللون الذهبي.

بعد خروجها من الفرن مباشرة نضع المكسرات ثم تسقى بالشربات، ثم نغطيها حتى تظل طرية ونتركها تبرد.

تقطع البسبوسة قطع على حسب الرغبة وتقدم في طبق التقديم.

طريقة عمل الشربات

من خلال بعض المكونات البسيطة يتم عمل الشربات اللذيذ الذي يضيف طعم ومذاق طيب للحلويات، وتتمثل المكونات في الآتي:

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

بالخطوات التالية نحصل على طريقة بسيطة لعمل الشربات في وقت بسيط، والطريقة هى كالتالي: