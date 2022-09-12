خطوات عمل بسكويت جوز الهند بطريقة سهلة وشهية بطعم مميز ولذيذ

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عمر شويل - جدة بسكويت جوز الهند من بين أشهى وألذ أنواع المخبوزات التي يكون الإقبال عليها كبير للغاية، هذا بجانب أن مذاقه لذيذ وشهي للغاية، وكذلك يعشقه الكبير والصغير، هذا بجانب أن مكوناته بسيطة للغاية ويتم تحضيره بكل سهولة في المنزل، كما أن جميع الامهات والفتيات يقومون بالبحث عن طريقة تحضيره، كما أن بسكويت جوز الهند له العديد من الفوائد التي لا حصر لها التي تعود على الجسم بالنفع. مكونات عمل بسكويت جوز الهند دقيق أبيض منخول “كوب واحد”.

عدد ٣ ملاعق كبيرة من جوز الهند الناعم.

½ كوب من السمنة.

½ كوب من السكر البودر.

حبة واحدة من البيض.

القليل من البيكنج بودر.

القليل من الفانيليا.

½ كوب من جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من السكر. طريقة تحضير بسكويت جوز الهند فيما يلي خطوات تحضير بسكويت جوز الهند بكل سهولة في المنزل: في البداية قومي بخفق السكر المطحون بشكل جيد مع نصف كوب من السمن بواسطة المضرب إلى أن يصير لون المزيج أبيض كريمي.

بعد ذلك قومي بإضافة البيض وكذلك ملعقة صغيرة من كلاً من الفانيليا والبيكنج بودر إلى المزيج السابق.

بعدها تابعي التقليب بشكل جيد ومن ثم قومي بوضع ثلاثة ملاعق كبيرة من جوز الهند الناعم ومن ثم الدقيق بشكل تدريجي.

بعد ذلك يتم قومي بتقليب المكونات بشكل جيد معاً، وهذا إلى أن يتم تشكيل عجينة ناعمة لكي يسهل تشكيلها.

بعدها قومي بوضع نصف كوب من جوز الهند بالإضافة إلى ٢ ملعقة من السكر في وعاء حجمه صغير وتابعي التقليب

بعد ذلك قومي بتقسيم العجينة حتى تكون كرات صغيرة الحجم، وبعدها ضعي الكرات بجوز الهند والسكر.

بعدها قومي بالضغط على كرة العجين بلطف إلى أن يلتصق جوز الهند والسكر ويتم تشكيلها لتعطي شكل دائري.

قومي بوضع كرات العجين بصينية تم دهنها بواسطة الزيت ولا بد أن تتركي مسافة بين الكرات لكي لا يتم التصاق البسكويت ببعضه البعض.

قومي بإدخال الصينية الفرن الذي أن تسخينه على درجة حرارة 170 درجة مئوية.

بعد ذلك قومي بوضعها على الرف الأوسط لكي يتم إعطائها لون ذهبي من أسفل.

بعدها قومي بإطفاء النار من أسفل ومن ثم قومي بتشغيل الشواية لكي يكون لون البسكويت ذهبي رائع.

في النهاية قومي بإخراج البسكويت من الفرن واتركيه على أن يهدأ وبعدها قومي بتقديمه في طبق التقديم.

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