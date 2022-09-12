نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي طريقة لعمل الفراخ المشوية بطريقه عبقريه وتتبيله وهميه في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف تكون طريقة عمل الفراخ المشوية هو سؤال تعاني منه العديد من السيدات في المنزل هناك العديد من المتغيرات التي يجب مراعاتها، من نوع الدجاج إلى التوابل إلى درجة حرارة الطهي لكن لا تقلق لقد قمنا في هذا المقال بشرح أهم النصائح لدينا حول صنع دجاج مشوي لذيذ، بالإضافة إلى بعض الوصفات السهلة التي يمكنك تجربتها لذا، سواء كنت طباخًا مبتدئًا أو محترفًا متمرسًا، اقرأ كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية صنع الفراخ المشوية.

مكونات الفراخ المشوية

1 دجاجة كاملة

1 بصلة مقطعة أرباع

1 جزرة مفرومة

1 كرفس مفروم

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

الملح والفلفل حسب الذوق

تحضير الفراخ المشوية:

1. سخن الفرن إلى 375 درجة .

2. في وعاء كبيرة اخلطي الدجاج مع البصل والجزر والكرفس وزيت الزيتون. يتبل بسخاء بالملح والفلفل.

3. تحمص في فرن مسخن لمدة ساعة و 15 دقيقة ، أو حتى ينضج الدجاج بالكامل (يجب أن تسيل العصائر بشكل صافٍ عندما تقطع الفخذ).

4. دع الدجاج يرتاح لمدة 10 دقائق قبل تقطيعه تقدم مع الجوانب المفضلة لديك. يتمتع!

نصائح لعمل الدجاج المشوي

هناك العديد من الطرق لطهي الدجاج المشوي، هولكن هناك بعض النصائح والحيل التي ستساعدك في صنع الدجاج المشوي المثالي في كل مرة. ابدأ بدجاجة ذات نوعية جيدة ، وتبليها جيدًا ، واستخدمي رف الشواء، وشويها على درجة حرارة عالية ، واتركيها ترتاح. للوصفات ، جرب الدجاج المشوي الكلاسيكي أو الدجاج المشوي بالليمون والأعشاب أو الدجاج المشوي بالخضروات وهناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في صنع الدجاج المشوي بشكل مثالي في كل مرة.