نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ معجنات مع كوب الشاي.. فطائر الجبن بالزعتر بعجينة قطنية وهشة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فطائر الجبن بالزعتر هي إحدى الفطائر اللذيذة الخفيفة التي تفضل ربات البيوت تحضيرها كوجبة خفيفة غنية بالمغذيات حيث تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة مثل الكالسيوم المفيد للعظام، هي إحدى الأكلات الشهيرة في دول الخليج والتي سرعان ما انتشرت في عالمنا العربي نظرًا لمذاقها الجميل المميز ورائحتها الشهية.

فطائر الجبن بالزعتر

هي إحدى المعجنات السعودية اللذيذة الغنية بالعناصر ذات القيمة الغذائية العالية والتي يفضل الكثيرون تناولها كوجبة إفطار أو عشاء خفيفة يمكن تحضيرها بمكونات وخطوات منزلية سهلة وبسيطة تتمثل في التالي:

المكونات

3 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد من الماء.

ملعقتان من الخميرة الفورية.

مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة من السكر.

رشة من الملح.

¼ كوب من الزيت.

عدد 3 ملاعق من الزبادي.

جبن فيتا للحشو.

زعتر.

بيضة واحدة للوجه.

الطريقة

في البداية نقوم بخلط مقدار الدقيق الأبيض مع الملح والبيكنج بودر جيدًا حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.

نحضر كوب من الماء ونضيف إليه مقدار الخميرة الفورية والسكر مع التقليب الجيد.

نضع مزيج الخميرة على الخليط السابق وتقلب المكونات جيدًا.

نضع مزيج الخميرة على الخليط السابق وتقلب المكونات جيدًا. يفضل في هذه المرحلة إضافة الزبادي والزيت والبدء في عجن الخليط جيدًا لمدة ربع ساعة حتى نحصل على عجينة ناعمة.

تغطى العجينة وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة على الأقل حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

تقطع العجينة إلى كرات صغيرة ثم تفرد باستخدام النشابة وتشكل على شكل حبات القطايف متوسطة الحجم.

نقوم بوضع حشوة الجبن والزعتر في وسط العجينة ثم نقوم بغلقها باحكام.

تكرر الخطوة السابقة حتى تنتهي من كمية العجين.

نرص الفطائر في صينية، للحصول على لون ذهبي جميل يفصل دهن وجه الفطائر بالبيض.

نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم نضع الصينية لمدة ربع ساعة.

في نهاية مقال فطائر الجبن بالزعتر حيث تم التعرف على طريقة إعداد هذه المعجنات اللذيذة مع عرض المقادير وخطوات تحضيرها بالتفصيل في المنزل وتوضيح بعض الإضافات التي تضمن الحصول على طعم مميز وفريد يشبه الجاهزة.