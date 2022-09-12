نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة لحمة الأفراح بسر صنعة الطباخ الأصلية وتذوقي ألذ طاجن لحم في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة لحمة الأفراح حيث يلجأ العديد من الأفراد إلى تقديم وصفات مختلفة من اللحوم في الأفراح والمناسبات والتي تحتاج إلى معايير معينة ومقادير خاصة للحصول على مذاق رائع في الأفراح الكبيرة، وفي مقالنا اليوم نعرض أكثر من طريقة لطهي لحمة الأفراح.

خلطة لحمة الأفراح

سهلة وبسيطة وهي كالتالي:

المكونات

كمية من اللحم حسب عدد أفراد الفرح أو المناسبة الاجتماعية.

بصل.

فلفل أخضر.

جزر مبشور.

طماطم.

صلصة طماطم.

ملعقة من بهارات الكفتة.

مكعب مرق.

فلفل أسود.

بابريكا.

روزماري.

كركم.

بهارات سبعة.

لومي أو ليمون مجفف.

شطة حسب الرغبة.

ورق اللورا.

حبهان.

كبابة صيني.

أعواد من القرفة.

طريقة التحضير

يتم تنظيف اللحم جيدا ثم ترفع في وعاء على النار.

ويتم إضافة الحبهان وورق اللورا والكبابة الصيني والقرفة والحبهان يتم مزجهم جيدا مع اللحم.

ثم ضعي الماء المغلي على اللحم، ثم يتم تركها على النار ثم يتم إزالة الماء من خلال مصفاة ضيقة، ثم نعد التتبيلة التي توضع على اللحم وهي صلصة الطماطم والتوابل والطماطم المبشورة.

ونضع كمية من شوربة اللحم ويتم وضعها في إناء واسع معد لدخول الفرن مع تغطية الإناء بورق الفويل ويتم إدخالها الفرن وتترك حتى تطهى جيداً، ثم يتم إزالة ورق الألمنيوم حتى تأخذ لون ذهبي لامع ثم تخرج من الفرن وتقدم ساخنة .

طريقة عمل لحمة الأفراح والمناسبات

المكونات

2 كيلو لحم قطع.

بصل مقطع حلقات.

فلفل أخضر مقطع حلقات.

طماطم مقطعة قطع كبيرة.

صلصة طماطم.

قرفة أعواد.

فلفل أسود حصى.

شطة.

ورق لورا.

حبهان.

ملح.

طريقة التحضير

يتم تقسيم اللحمة إلى قطع متساوية ويتم تنظيفها جيدا ثم توضع في إناء واسع على النار ثم يتم إضافة جميع البهارات السابقة، ويترك حتى تمام النضج.

قومي بإعداد حلقات من البصل والفلفل الأخضر والطماطم المقطعة إلي شرائح ويتم مزجها باليد جيداً، وقومي بتوزيعها على اللحم، وأدخليها الفرن حتى تكتسب لوناً ذهبياً وبالهناء والشفاء.

خلطة لحمة الأفراح حيث تعتبر من أصناف الطعام الأساسية في كل المناسبات والأفراح ولقد وضحنا لكم طريقة إعدادها بأحلى خلطة وطعم مميز.