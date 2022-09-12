نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة مذهلة هترجع لك بشرتك كأنك طفلة.. البيكنج باودر والصابون للتقشير والتنظيف وتفتيح البشرة تعزز إنتاج الكولاجين وتحافظ على بشرة شابة دائما في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة مذهلة هترجع لك بشرتك كأنك طفلة.. البيكنج باودر والصابون للتقشير، وصفة للاستخدام الدوري للبشرة من أفضل المكونات، حيث أنهما مكونات طبيعية آمنة، يمكن استخدامها لتفتيح البشرة والتخلص من طبقات الجلد الميتة مما يساهم في تحسين الحالة العامة للبشرة، والتخلص من كافة مشكلاتها، وفيما يلي نقدم لك الطريقة المثلى لاستخدام هذا الخليط والاستفادة منه.

وصفة مذهلة هترجع لك بشرتك كأنك طفلة.. البيكنج باودر والصابون للتقشير

يمكنك صنع تلك الوصفة بالطريقة التالية:

كيسين أو 3 بيكنج بودر.

صابون مبشور.

ليمونة متوسطة.

جلسرين سائل.

جيلاتين.

سكر.

كركم.

طريقة التنفيذ

سيتطلب الأمر الإتيان بوعاء صغير، ومن ثم البدء بوضع أكياس البيكنج بودر فيه، مع الصابون بعد تذويبه على النار.

نقلب الخليط إضافة لوضع لعصير الليمون عليه.

نقلب بعناية ومن ثم نضيف الجلسرين، مع الكركم.

نضع السكر أيضًا، وأخيرًا الجيلاتين.

وكل هذا مع الاستمرارية في تحريك المكونات حتى نحصل على كريم متماسك وجيد الملمس.

خذي على أصابعك بعضًا من الخليط ووزعيه على بشرتك.

تأكدي من توزيع جيد للأماكن صاحبة الاسمرار والبقع.

استمري بالوصفة على جسدك لفترة 45 دقيقة.

ستكون الخلطة قد جفت بالفعل على بشرتك أثناء ذلك الوقت.

ابدأي بفرك الخليط من على الجلد، مما يساهم في التقشير، وتنظيف البشرة من الشوائب.

اغسلي بالماء بعد ذلك ثم استخدمي الفوطة للتخلص من البلل.

كرري الوصفة من مرة واحدة إلى 3 مرات للأسبوع، حسب شدة احتياج بشرتك.

النتائج ترينها بوضوح ويبدأ التعليق عليها بانبهار ممن حولك خلال الـ 3 أسابيع الأولى من الانتظام.

سر نجاح وصفة البيكنج باودر والصابون للتقشير

يكمن سر تلك الخلطة في مكوناتها، والالتزام على التنفيذ السليم لها.

فبالإمكان أن تضعي المكونات نفسها مع عدم الحصول على نتائج.

وهذا بسبب التطبيق الخاطئ أو عدم الانتظام من الأصل عليها.

كما أن الوصفة مجربة من قبل وفعالة، وللحقيقة فيها أكثر من مكون جبار في التفتيح، مثل الكركم، والليمون، وغيرهما.

كما أن تقشير البشرة يعد أمر صحي، ويساهم في تجديدها وتحسينها بوجه عام، ويعزز تغذيتها الجيدة، ويجعلها تستقبل الارتواء الدموي على أفضل ما يكون.

تتميز بإمكانية استخدامها للجسم بالكامل، وليست خاصة لمناطق دون غيرها.

يمكنك الحصول على مكوناتها بالكامل من منزلك، ولن تتطلب مكونات خاصة تحت أي ظرف.

تطبيقها سهل ولا يتطلب ساعات طويلة، كي تتمكني من متلبعة حياتك سريعًا دون تعطيل.