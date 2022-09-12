نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة شابة دائماً.. مقشر طبيعي عميق للبشرة وسر المكون الغني بحمض الهيالورونيك اسيد وودعي الشيخوخة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مقشر طبيعي عميق للبشرة، الكثير من النساء تعاني من تراكم كمية كبيرة من الجلد الميت على بشرتها، هذا الجلد يكون بسبب الجفاف الذي تتعرض له البشرة بشكل دائم نتيجة التغيرات المناخية والبيئية التي تضر بالبشرة بشكل كبير، ولا يمكننا أن نقول أن أصحاب البشرة الدهنية بعيدين عن التعرض لمثل هذا الجفاف، فهم أيضًا تتعرض بشرتهم لذلك، وتمتلئ بشرتهم بالجلد الجاف الذي يكون هناك حاجة ملحة لوجود مقشر لإزالة هذا الجلد في أسرع وقت.

مقشر طبيعي عميق للبشرة

إن عملية تقشير البشرة بشكل عام، من الأمور المهمة التي يجب أن نقوم بها من وقت لآخر، وذلك لكونها تساعد في عودة البشرة لرونقها وطبيعتها المشرقة، في عملية هامة بشكل كبير.

تقشير البشرة جزء أساسي من روتين العناية بالبشرة، فلا يمكن أن نكون ممن يعتنون ببشرتهم بشكل دائم ولا نقوم بتقشير البشرة، فهو أمر هام يخلصنا من أي علامات أو هالات بالوجه.

علينا أن نحرص بشكل كبير على ان نبتعد تمامًا عن أي مقشر يتم تصنيعه من مواد كيميائية، وذلك لأنه يضر البشرة أكثر مما يفيدها، وهذا ما لا نستطيع تحمل عواقبه على الاطلاق، ومن أجل هذا سوف نستعرض لحضراتكم، أفضل وصفة لعمل مقشر طبيعي في المنزل، ويكون ذات تكلفة بسيطة جدًا، فهيا بنا نتعرف على أفضل مقشر يمكنكم أن تعتمدوا عليه في تقشير بشرتكم.

المكونات

كوب واحد من مسحوق القهوة.

4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وهو غني بحمض الهايلورونيك.

كوب واحد من السكر الأبيض الناعم.

طريقة التحضير والاستخدام

في وعاء فارغ نقوم بوضع كافة المكونات التي لدينا، ثم نقوم بخلطها بشكل جيد حتى تمتزج تمامًا، ويتكون لدينا خليط متجانس.

بعد ذلك نحضر وعاء زجاجي معقم، ونضع به الخليط الذي تكون لدينا، ونقوم بتخزين هذا الوعاء في المبردة.

قبل أن نستخدم الخليط على البشرة، علينا أن نقوم بشطف بشرتنا أولًا، ثم نقوم بتدليك البشرة بها الخليط بشكل دائري، وذلك لمدة لا تتعدى 5 دقائق.

بعد ذلك نقوم بشطف برتنا بواسطة الماء الفاتر، وعلينا أن نقوم بتكرار هذه الوصفة مرة واحدة على الأقل، في الأسبوع الواحد.

في ختام هذا المقال، نكون قد أودعناكم كافة المعلومات التي سوف تكون بمثابة المرشد لكم، حيث أن أنها تمكنكم من معرفة الطريقة الصحيحة من أجل تحضير أفضل مقشر طبيعي عميق للبشرة.