نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض الإبط في يوم واحد ومن أول استخدام بوصفة مذهلة من البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبييض الإبط في يوم واحد ليس أمراً صعباً كما تظنه الكثير من الفتيات، فمعظم أسباب اسمرار الإبط تنتج عن الاستعمال الخاطئ لمنتجات إزالة رائحة العرق أو منتجات العناية بالإبطين بوجه عام، وتعتبر منطقة الإبط من الأماكن الحساسة في الجسم، إذ أن البشرة في تلك المنطقة تكون معرضة إلى الاسمرار بشكل كبير، لذلك كانت وصفات تفتيح الإبط والأماكن الداكنة في الجسم هي الحل، الآن إليكم وصفة لتبييض الإبط من أول يوم ومن مرة واحدة فقط، ومكوناته بسيطة ومتوفرة في كل منزل.

تبييض الإبط في يوم واحد

وصفة اليوم سهلة وبسيطة لتبييض الإبط، ويمكن استخدامها أيضاً في تبييض المناطق الداكنة في الجسم، وهي استخدام البيكنج صودا أو بيكربونات الصوديوم على الجسم مباشرة وهي مادة بيضاء تستخدم في رفع الكيك والمخبوزات وتوجد في كل منزل وهي رخيصة الثمن وغير مكلفة.

طريقة تفتيح الإبط في يوم واحد

تستخدم الوصفة بعد غسل منطقة الإبط جيداً حتى تكون المنطقة رطبة وليست جافة.

تؤخذ مقدار ملعقة من بيكربونات الصوديوم ثم توضع مباشرة على منطقة الإبط وهو رطب، ثم تفرك به المنطقة لمدة دقيقة إلى دقيقتين برفق حتى لا يحدث التهاب للمنطقة من فرط الاحتكاك.

اتركي البيكربونات لمدة دقيقة أخرى بدون فرك ثم قومي بإزالتها بالماء.

قد تلاحظين أن البيكربونات نفسها قد تحولت إلى اللون الرمادي بسبب اسمرار المنطقة الذي تخلصتِ منه للتو.

اغسلي المنطقة بالماء، ثم ضعي كريم مرطب وانتظري ساعة حتى تعود لون المنطقة إلى الطبيعي ستجدي انها أصبحت بيضاء وبنفس لون بشرتك.

طريقة تبييض الإبط في يومين بالنشا

يعد النشا من المواد المرطبة والملطفة للبشرة، فقط اخلطي ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من ماء الورد، وضعي الخليط تحت الإبط لمدة نصف ساعة حتى يجف ثم افركيه باليد واغسلي المنطقة جيداً، وسوف تعود المنطقة بيضاء في خلال يومين.

خلطة لتفتيح البقع الداكن تحت الإبط بالليمون

الليمون من المواد الحارقة التي يحذر استخدامها للمناطق الحساسة، ولكن يمكن استخدام تلك الوصفة البسيطة للاستفادة من الليمون في تفتيح الإبط بأقل الأضرار الممكنة:

اغسلي المنطقة جيداً.

اغمسي نصف ليمونة في القليل من السكر.

حركي الليمون بحركات دائرية على المنطقة لمدة دقيقة واحدة.

اغسلي المنطقة بالماء فقط بشكل جيد.

كرري العمل مرة يومياً.

كيفية العناية بالإبطين